Teacher Vacancy 2025: केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में टीचिंग, नॉन-टीचिंग पदों पर निकली भर्ती, जान लें क्या होनी चाहिए योग्यता

Teacher Vacancy 2025: टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए नौकरी का नया अवसर आया है। केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में टीचिंग, नॉन-टीचिंग पदों पर बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। देशभर में स्थित केवीएस (KVS) और एनवीएस (NVS) स्कूलों में इस भर्ती के माध्यम से हजारों पदों को भरा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 14 नवंबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार 4 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस बार पूरी भर्ती प्रक्रिया का संचालन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा किया जाएगा। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए www.cbse.gov.in, kvsangathan.nic.in या navodaya.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं।
फिलहाल सीबीएसई ने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भर्ती का एक संयुक्त शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। डिटेल नोटिफिकेशन आज शाम या कल जारी होने की संभावना है। वैकेंसी की सटीक संख्या फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस भर्ती में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी शिक्षकों सहित हजारों पद शामिल होंगे। टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए योग्यता और आयु सीमा अलग-अलग होगी, जिसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन में दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक शिक्षक चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होता था, लेकिन नई प्रणाली में भर्ती को तीन चरणों में आयोजित करने की तैयारी है। जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होगा।
प्राथमिक शिक्षक पद के लिए उम्मीदवार के पास न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं पास योग्यता होनी चाहिए। साथ ही उसे दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed), या चार वर्षीय बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन (B.El.Ed), या एजुकेशन में दो वर्षीय स्पेशल डिप्लोमा में से कोई एक कोर्स पूरा करना अनिवार्य है। इसके अलावा सभी अभ्यर्थियों का सीटीईटी (CTET) पेपर-1 पास होना जरूरी होगा। उम्मीदवार को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता भी होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षक के लिए अधिकतम आयुसीमा 30 वर्ष तय की गई है, जबकि एससी और एसटी उम्मीदवारों को अधिकतम पांच वर्ष तथा ओबीसी अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।
