Teacher Vacancy 2025: केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में टीचिंग, नॉन-टीचिंग पदों पर निकली भर्ती, जान लें क्या होनी चाहिए योग्यता



फिलहाल सीबीएसई ने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भर्ती का एक संयुक्त शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। डिटेल नोटिफिकेशन आज शाम या कल जारी होने की संभावना है। वैकेंसी की सटीक संख्या फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस भर्ती में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी शिक्षकों सहित हजारों पद शामिल होंगे। टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए योग्यता और आयु सीमा अलग-अलग होगी, जिसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन में दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक शिक्षक चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होता था, लेकिन नई प्रणाली में भर्ती को तीन चरणों में आयोजित करने की तैयारी है। जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होगा।