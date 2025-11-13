Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Teacher Vacancy 2025: केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में टीचिंग, नॉन-टीचिंग पदों पर निकली भर्ती, जान लें क्या होनी चाहिए योग्यता

KVS NVS Vacancy: केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में टीचिंग, नॉन-टीचिंग पदों के लिए भर्ती की जानी है। इस वैकेंसी के लिए जल्द ही डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 13, 2025

Teacher Vacancy 2025

KVS NVS Vacancy(Image-Freepik)

Teacher Vacancy 2025: टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए नौकरी का नया अवसर आया है। केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में टीचिंग, नॉन-टीचिंग पदों पर बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। देशभर में स्थित केवीएस (KVS) और एनवीएस (NVS) स्कूलों में इस भर्ती के माध्यम से हजारों पदों को भरा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 14 नवंबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार 4 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस बार पूरी भर्ती प्रक्रिया का संचालन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा किया जाएगा। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए www.cbse.gov.in, kvsangathan.nic.in या navodaya.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं।

Teacher Vacancy 2025: जल्द जारी होगा डिटेल नोटिफिकेशन


फिलहाल सीबीएसई ने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भर्ती का एक संयुक्त शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। डिटेल नोटिफिकेशन आज शाम या कल जारी होने की संभावना है। वैकेंसी की सटीक संख्या फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस भर्ती में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी शिक्षकों सहित हजारों पद शामिल होंगे। टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए योग्यता और आयु सीमा अलग-अलग होगी, जिसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन में दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक शिक्षक चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होता था, लेकिन नई प्रणाली में भर्ती को तीन चरणों में आयोजित करने की तैयारी है। जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होगा।

KVS NVS Vacancy: जान लें जरुरी योग्यता


प्राथमिक शिक्षक पद के लिए उम्मीदवार के पास न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं पास योग्यता होनी चाहिए। साथ ही उसे दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed), या चार वर्षीय बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन (B.El.Ed), या एजुकेशन में दो वर्षीय स्पेशल डिप्लोमा में से कोई एक कोर्स पूरा करना अनिवार्य है। इसके अलावा सभी अभ्यर्थियों का सीटीईटी (CTET) पेपर-1 पास होना जरूरी होगा। उम्मीदवार को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता भी होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षक के लिए अधिकतम आयुसीमा 30 वर्ष तय की गई है, जबकि एससी और एसटी उम्मीदवारों को अधिकतम पांच वर्ष तथा ओबीसी अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

13 Nov 2025 09:29 am

Published on:

13 Nov 2025 09:28 am

Hindi News / Education News / Teacher Vacancy 2025: केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में टीचिंग, नॉन-टीचिंग पदों पर निकली भर्ती, जान लें क्या होनी चाहिए योग्यता

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

RBSE Exam: 10वीं-12वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए आई बड़ी खबर, सरकार ने लिया ये फैसला

rbse
अजमेर

Success Story: मां मजदूर, पिता ड्राइवर और बेटा बना सबसे कम उम्र का IAS, फिल्म देखने के अलावा इन चीजों का है शौक

Ansar Sheikh IAS
शिक्षा

कल्याण कर्नाटक में एसएसएलसी परीक्षा में शत-प्रतिशत परिणाम का लक्ष्य

बैंगलोर

ISRO Recruitment 2025: इसरो में 10वीं पास युवा पा सकते हैं नौकरी, 90 हजार से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

ISRO Recruitment 2025
शिक्षा

RRB Group D Exam 2025: अब 10वीं पास भी दे सकेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा, जान लें परीक्षा तारीख को लेकर क्या है अपडेट

RRB Group D Exam 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.