RRB Recruitment 2026: रेलवे में 300 से ज्यादा सीटों के लिए निकली भर्ती, अगर आपके पास है ये योग्यता तो करें आवेदन, सैलरी भी है बढ़िया

RRB Recruitment 2026: रेलवे में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने आइसोलेटेड कैटेगरी के अंतर्गत कुल 311 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 दिसंबर 2025 से शुरू होगी, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी 2026 तय की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन शुरू होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट rrbguwahati.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर- 15 पद
लैब असिस्टेंट ग्रेड-III (केमिस्ट व मेटालर्जिस्ट)- 39 पद
चीफ लॉ असिस्टेंट- 22 पद
जूनियर ट्रांसलेटर/हिंदी- 202 पद
स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर- 24 पद
पब्लिक प्रॉसिक्यूटर- 7 पद
साइंटिफिक असिस्टेंट (ट्रेनिंग)- 2 पद
इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अल-अलग तय की गई है। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखा जा सकता है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि अधिकतम आयु सीमा पद के अनुसार अलग-अलग होगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी।
सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर- 18 से 33 वर्ष
लैब असिस्टेंट ग्रेड-III-18 से 30 वर्ष
चीफ लॉ असिस्टेंट-18 से 40 वर्ष
जूनियर ट्रांसलेटर/हिंदी- 18 से 33 वर्ष
स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर- 18 से 33 वर्ष
पब्लिक प्रॉसिक्यूटर-18 से 32 वर्ष
साइंटिफिक असिस्टेंट (ट्रेनिंग)-18 से 35 वर्ष
इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के आधार पर किया जाएगा। जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT)- चरण एक, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT)- चरण दो, स्किल टेस्ट (यदि लागू हो), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल परीक्षा शामिल है।
सैलरी
सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर - 35,400
लैब असिस्टेंट ग्रेड-II- 19,900
चीफ लॉ असिस्टेंट- 44,900
जूनियर ट्रांसलेटर/हिंदी- 35,400
स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर- 35,400
पब्लिक प्रॉसिक्यूटर- 44,900
साइंटिफिक असिस्टेंट (ट्रेनिंग)- 35,400
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbguwahati.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट होमपेज पर संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करें।
पहले रजिस्ट्रेशन करें और फिर लॉगिन करें।
आवेदन फॉर्म में आवश्यक डिटेल्स भरें।
मांगे गए डॉक्यूमेंट्स निर्धारित साइज में अपलोड करें।
आवेदन शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू हो)।
फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।
