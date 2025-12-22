RRB Recruitment 2026: रेलवे में 300 से ज्यादा सीटों के लिए निकली भर्ती, अगर आपके पास है ये योग्यता तो करें आवेदन, सैलरी भी है बढ़िया

RRB Recruitment 2026: रेलवे में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने आइसोलेटेड कैटेगरी के अंतर्गत कुल 311 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 दिसंबर 2025 से शुरू होगी, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी 2026 तय की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन शुरू होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट rrbguwahati.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।