Least Educated Country In World: ये है दुनिया का सबसे कम पढ़ा-लिखा देश

Least Educated Country In World: दुनिया में अधिकतर विकसित देश में एक बात समान है कि वहां के लोग काफी पढ़े-लिखे होते हैं। अमूमन यह देखा गया है कि विकसित देश अपने शिक्षा पर काफी ध्यान देते हैं। क्योंकि शिक्षित लोग ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और विकास कर सकते हैं। कोई भी देश कितना पढ़ा-लिखा है या वहां के लोग कितने शिक्षित हैं, ये साक्षरता दर से पता चल पाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे कम पढ़ा-लिखा देश कौन सा है या किस देश की साक्षरता दर सबसे कम है।
|रैंक
|देश
|साक्षरता दर
|1
|नाइजर
|19.10%
|2
|काग़ज़ का टुकड़ा
|27%
|3
|माली
|31%
|4
|दक्षिण सूडान
|34.5%
|5
|अफगानिस्तान
|37.3%
|6
|केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्य
|37.5%
|7
|सोमालिया
|41%
|8
|गिनी
|45.3%
|9
|बुर्किना फासो
|46%
|10
|बेनिन
|47%
साक्षरता दर उस प्रतिशत को बतलाती है, जिसमें किसी देश या क्षेत्र की 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की आबादी पढ़ने-लिखने में सक्षम होती है। पढ़ने-लिखने की क्षमता व्यक्ति को केवल जानकारी तक पहुंच ही नहीं देती, बल्कि उसे बेहतर निर्णय लेने, रोजगार पाने और समाज में सक्रिय भागीदारी का अवसर भी देती है। दुनिया में साक्षरता के स्तर में भारी अंतर देखने को मिलता है। विकसित देशों में लोग काफी पढ़े-लिखे होते हैं वहीं जिस देश में शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं, वैसे अधिकतर देश अभी भी विकसित होने के राह पर ही है।
