Least Educated Country In World: ये है दुनिया का सबसे कम पढ़ा-लिखा देश

Least Educated Country In World: दुनिया में अधिकतर विकसित देश में एक बात समान है कि वहां के लोग काफी पढ़े-लिखे होते हैं। अमूमन यह देखा गया है कि विकसित देश अपने शिक्षा पर काफी ध्यान देते हैं। क्योंकि शिक्षित लोग ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और विकास कर सकते हैं। कोई भी देश कितना पढ़ा-लिखा है या वहां के लोग कितने शिक्षित हैं, ये साक्षरता दर से पता चल पाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे कम पढ़ा-लिखा देश कौन सा है या किस देश की साक्षरता दर सबसे कम है।