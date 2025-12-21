21 दिसंबर 2025,

रविवार

शिक्षा

Least Educated Country In World: ये है दुनिया का सबसे कम पढ़ा-लिखा देश

दुनिया में साक्षरता के स्तर में भारी अंतर देखने को मिलता है। साक्षरता दर उस प्रतिशत को बतलाती है, जिसमें किसी देश या क्षेत्र की 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की आबादी पढ़ने-लिखने में सक्षम होती है।

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 21, 2025

Least Educated Country In World

Least Educated Country In World(Symbolic AI Image- Grok)

Least Educated Country In World: दुनिया में अधिकतर विकसित देश में एक बात समान है कि वहां के लोग काफी पढ़े-लिखे होते हैं। अमूमन यह देखा गया है कि विकसित देश अपने शिक्षा पर काफी ध्यान देते हैं। क्योंकि शिक्षित लोग ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और विकास कर सकते हैं। कोई भी देश कितना पढ़ा-लिखा है या वहां के लोग कितने शिक्षित हैं, ये साक्षरता दर से पता चल पाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे कम पढ़ा-लिखा देश कौन सा है या किस देश की साक्षरता दर सबसे कम है।

Least Educated Country In World: देखें लिस्ट

रैंकदेशसाक्षरता दर
1नाइजर19.10%
2काग़ज़ का टुकड़ा27%
3माली31%
4दक्षिण सूडान34.5%
5अफगानिस्तान37.3%
6केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्य37.5%
7सोमालिया41%
8गिनी45.3%
9बुर्किना फासो46%
10बेनिन47%

Literacy Rate: साक्षरता दर क्या होता है?

साक्षरता दर उस प्रतिशत को बतलाती है, जिसमें किसी देश या क्षेत्र की 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की आबादी पढ़ने-लिखने में सक्षम होती है। पढ़ने-लिखने की क्षमता व्यक्ति को केवल जानकारी तक पहुंच ही नहीं देती, बल्कि उसे बेहतर निर्णय लेने, रोजगार पाने और समाज में सक्रिय भागीदारी का अवसर भी देती है। दुनिया में साक्षरता के स्तर में भारी अंतर देखने को मिलता है। विकसित देशों में लोग काफी पढ़े-लिखे होते हैं वहीं जिस देश में शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं, वैसे अधिकतर देश अभी भी विकसित होने के राह पर ही है।

Published on:

21 Dec 2025 01:21 pm

Hindi News / Education News / Least Educated Country In World: ये है दुनिया का सबसे कम पढ़ा-लिखा देश

