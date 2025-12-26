UP Scholarship 2025-26: यूपी स्कॉलरशिप की तारीख आगे बढ़ी, नया शेड्यूल जारी, जानिए कब तक कर सकते है आवेदन

UP Scholarship 2025-26 (Image Saurce: Freepik)
UP Scholarship 2025-26: उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। समाज कल्याण विभाग ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की नई समय सारिणी जारी कर दी है। सरकार के इस फैसले से उन हजारों स्टूडेंटेस को राहत मिली है जो, मास्टर डाटा लॉक न होने या तकनीकी समस्याओं के कारण अब तक अप्लाई नहीं कर पाए थे।
समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने बताया है कि, मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार यह फैसला लिया गया है ताकि कोई भी पात्र छात्र योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। यह नई व्यवस्था सामान्य वर्ग, ओबीसी (OBC), अल्पसंख्यक और एससी एसटी (SC/ST) कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए समान रूप से लागू होगी। समाज कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने साफ किया कि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट्स को आवेदन के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स अब 31 मार्च, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि, आवेदन की जांच और संस्थानों से सत्यापन के बाद 22 जून, 2026 तक स्कॉलरशिप की राशि योग्य छात्रों के बैंक अकाउंट्स में डाल दी जाएगी।
सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए आवेदन की समय सीमा अलग तय की गई है। इन वर्गों के छात्र 14 जनवरी, 2026 तक अपना ऑनलाइन एप्लिकेशन पोर्टल पर सबमिट कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद छात्रों को 21 जनवरी, 2026 तक अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी और जरूरी डॉक्यूमेंट कॉलेज में सबमिट करने होंगे। शिक्षण संस्थानों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे 27 जनवरी, 2026 तक सभी आवेदनों का वेरिफिकेशन पूरा कर लें।
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, कई कॉलेजों का मास्टर डाटा लॉक नहीं होने से स्टूडेंट्स पोर्टल पर आवेदन नहीं कर पा रहे थे। अब संशोधित कैलेंडर के जरिए एकबार फिर सभी संस्थानों को अपना डेटा सही करने और स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने का मौका मिला है। छात्रों को सलाह दी गई है कि, वे आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना जल्द ही आवेदन करें। साथ ही यह इंश्योर कर लें कि उनका बैंक खाता आधार से लिंक हो और डीबीटी (DBT) की सुविधा सक्रिय हो।
