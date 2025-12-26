UP Scholarship 2025-26: यूपी स्कॉलरशिप की तारीख आगे बढ़ी, नया शेड्यूल जारी, जानिए कब तक कर सकते है आवेदन

समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने बताया है कि, मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार यह फैसला लिया गया है ताकि कोई भी पात्र छात्र योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। यह नई व्यवस्था सामान्य वर्ग, ओबीसी (OBC), अल्पसंख्यक और एससी एसटी (SC/ST) कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए समान रूप से लागू होगी। समाज कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने साफ किया कि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट्स को आवेदन के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स अब 31 मार्च, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि, आवेदन की जांच और संस्थानों से सत्यापन के बाद 22 जून, 2026 तक स्कॉलरशिप की राशि योग्य छात्रों के बैंक अकाउंट्स में डाल दी जाएगी।