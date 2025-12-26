अब तक जारी नहीं हुआ Bihar STET Result, जानें कब तक आ सकता है रिजल्ट

Bihar STET Result: बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे लाखों युवा Bihar STET Result जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) जल्द ही माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 का परिणाम घोषित करने जा रही है। परीक्षा में शामिल हुए हजारों उम्मीदवार लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द खत्म होने वाला है। परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी बिहार STET की आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर अपना स्कोर देख सकेंगे। उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्म तारीख की मदद से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस परीक्षा में कई लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। Bihar STET परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी ही BPSC TRE 4.0 में बैठ सकते हैं।