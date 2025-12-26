26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

अब तक जारी नहीं हुआ Bihar STET Result, जानें कब तक आ सकता है रिजल्ट

इस परीक्षा में कई लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। Bihar STET परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी ही BPSC TRE 4.0 में बैठ सकते हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anurag Animesh

Dec 26, 2025

Bihar STET Result

Bihar STET Result(Image-Freepik)

Bihar STET Result: बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे लाखों युवा Bihar STET Result जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) जल्द ही माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 का परिणाम घोषित करने जा रही है। परीक्षा में शामिल हुए हजारों उम्मीदवार लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द खत्म होने वाला है। परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी बिहार STET की आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर अपना स्कोर देख सकेंगे। उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्म तारीख की मदद से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस परीक्षा में कई लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। Bihar STET परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी ही BPSC TRE 4.0 में बैठ सकते हैं।

Bihar STET Result: ऐसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट

रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध ‘Bihar STET Result 2025’ लिंक पर क्लिक करें।
खुलने वाले पेज पर मांगी गई जानकारी भरें और सबमिट करें।
स्क्रीन पर आपका स्कोरकार्ड दिखाई देगा।
भविष्य के उपयोग के लिए इसे डाउनलोड कर प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।

Bihar STET Exam 2025: पासिंग मार्क्स और सर्टिफिकेट की जानकारी

Bihar STET में सफल होने के लिए श्रेणीवार न्यूनतम अंक तय किए गए हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 50 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी है, जबकि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाती है। परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को पात्रता प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9-10 और 11-12 के शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए आवश्यक होता है। रिजल्ट से पहले बोर्ड ने प्रोविजनल आंसर-की पर दर्ज आपत्तियों की जांच कर ली है। विषय एक्सपर्ट्स द्वारा सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर-की तैयार की गई, जिसके आधार पर ही अंकों की गणना की गई है। इससे पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहेगी।

ये भी पढ़ें

School Assembly News Headlines, Dec 26 2025: स्कूल असेंबली के लिए देश विदेश की बड़ी खबरें
शिक्षा
Today School Assembly News Headlines 26 december 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Dec 2025 10:43 am

Hindi News / Education News / अब तक जारी नहीं हुआ Bihar STET Result, जानें कब तक आ सकता है रिजल्ट

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

CTET 2026: अधूरे आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को मिला आखिरी मौका, 27 से 30 दिसंबर तक फिर खुलेगा पोर्टल

CTET 2026
शिक्षा

School Assembly News Headlines, Dec 26 2025: स्कूल असेंबली के लिए देश विदेश की बड़ी खबरें

Today School Assembly News Headlines 26 december 2025
शिक्षा

कौन-कौन से राज्यों में फैली है Aravali Hills, जानिए 250 करोड़ साल पुराना गौरवशाली इतिहास

Aravalli Range History
शिक्षा

BEML Recruitment 2025 Notification: भारत सरकार की कंपनी में काम करने का मौका,1.60 लाख तक सैलरी, बस चाहिए ये योग्यता

BEML Recruitment 2025
शिक्षा

RRB Group D Exam 2025: रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तारीखें बदलीं, अब इस दिन जारी होंगे एडमिट कार्ड

RRB Group D Exam 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.