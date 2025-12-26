अब तक जारी नहीं हुआ Bihar STET Result, जानें कब तक आ सकता है रिजल्ट

Bihar STET Result(Image-Freepik)
Bihar STET Result: बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे लाखों युवा Bihar STET Result जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) जल्द ही माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 का परिणाम घोषित करने जा रही है। परीक्षा में शामिल हुए हजारों उम्मीदवार लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द खत्म होने वाला है। परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी बिहार STET की आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर अपना स्कोर देख सकेंगे। उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्म तारीख की मदद से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस परीक्षा में कई लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। Bihar STET परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी ही BPSC TRE 4.0 में बैठ सकते हैं।
रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध ‘Bihar STET Result 2025’ लिंक पर क्लिक करें।
खुलने वाले पेज पर मांगी गई जानकारी भरें और सबमिट करें।
स्क्रीन पर आपका स्कोरकार्ड दिखाई देगा।
भविष्य के उपयोग के लिए इसे डाउनलोड कर प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।
Bihar STET में सफल होने के लिए श्रेणीवार न्यूनतम अंक तय किए गए हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 50 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी है, जबकि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाती है। परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को पात्रता प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9-10 और 11-12 के शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए आवश्यक होता है। रिजल्ट से पहले बोर्ड ने प्रोविजनल आंसर-की पर दर्ज आपत्तियों की जांच कर ली है। विषय एक्सपर्ट्स द्वारा सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर-की तैयार की गई, जिसके आधार पर ही अंकों की गणना की गई है। इससे पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहेगी।
