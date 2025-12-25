25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

शिक्षा

BEML Recruitment 2025 Notification: भारत सरकार की कंपनी में काम करने का मौका,1.60 लाख तक सैलरी, बस चाहिए ये योग्यता

BEML Vacancy: यह भर्ती एचआर ऑफिसर और एचआर असिस्टेंट मैनेजर पदों के लिए की जा रही है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट bemlindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

भारत

Anurag Animesh

Dec 25, 2025

BEML Recruitment 2025

BEML Recruitment 2025(Image-Freepik)

BEML Recruitment 2025 Notification Pdf: भारत सरकार की कंपनी में नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली प्रमुख मल्टी टेक्नोलॉजी कंपनी BEML(Bharat Earth Movers Limited) लिमिटेड ने एचआर सेक्टर में भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। यह भर्ती एचआर ऑफिसर और एचआर असिस्टेंट मैनेजर पदों के लिए की जा रही है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट bemlindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से माध्यम से कुल 22 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

BEML Recruitment 2025 Notification: ये होनी चाहिए योग्यता


BEML में एचआर ऑफिसर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ-साथ एचआर या औद्योगिक स्ट्रीम में दो साल की फुल टाइम एमबीए, एमएसडब्ल्यू, एमए (सोशल वर्क) या पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसके अलावा, आवेदनकर्ता ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पूर्णकालिक एचआर या आईआर कोर्स किया हो, तो वह भी पात्र माना जाएगा। ऑफिसर एचआर के लिए कम से कम दो साल और असिस्टेंट मैनेजर एचआर के लिए न्यूनतम चार साल का संबंधित कार्य अनुभव होना जरूरी है।

BEML Recruitment 2025 इतनी मिलेगी सैलरी


आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा पदानुसार निर्धारित की गई है। ऑफिसर एचआर पद के लिए अधिकतम आयु 29 वर्ष रखी गई है, जबकि असिस्टेंट मैनेजर एचआर के लिए उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क के तौर पर 500 रुपया देना होगा। चयनित उम्मीदवारों को पदानुसार 40,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये प्रति माह तक का वेतन दिया जाएगा। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।

Published on:

Hindi News / Education News / BEML Recruitment 2025 Notification: भारत सरकार की कंपनी में काम करने का मौका,1.60 लाख तक सैलरी, बस चाहिए ये योग्यता

