BEML Recruitment 2025 Notification: भारत सरकार की कंपनी में काम करने का मौका,1.60 लाख तक सैलरी, बस चाहिए ये योग्यता



BEML में एचआर ऑफिसर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ-साथ एचआर या औद्योगिक स्ट्रीम में दो साल की फुल टाइम एमबीए, एमएसडब्ल्यू, एमए (सोशल वर्क) या पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसके अलावा, आवेदनकर्ता ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पूर्णकालिक एचआर या आईआर कोर्स किया हो, तो वह भी पात्र माना जाएगा। ऑफिसर एचआर के लिए कम से कम दो साल और असिस्टेंट मैनेजर एचआर के लिए न्यूनतम चार साल का संबंधित कार्य अनुभव होना जरूरी है।