CTET 2026: अधूरे आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को मिला आखिरी मौका, 27 से 30 दिसंबर तक फिर खुलेगा पोर्टल

CTET 2026: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2026 को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। CTET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 नवंबर 2025 से शुरू हुई थी, जिसकी अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2025 रात 11:59 बजे निर्धारित की गई थी। आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद बोर्ड को कई अभ्यर्थियों से शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों में उम्मीदवारों ने यह बताया कि टेक्निकल कारणों और पोर्टल की धीमी या अस्थिर कार्यप्रणाली के चलते वे समय रहते अपना आवेदन पूरा नहीं कर पाए। ऐसे अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की गई, ताकि अधूरे फॉर्म को पूरा किया जा सके।
बोर्ड ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की समीक्षा की और उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया। बोर्ड के अनुसार CTET 2026 के लिए कुल 25,30,581 उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक आवेदन जमा किए। इनमें से 3,53,218 अभ्यर्थियों ने अंतिम तारीख से एक दिन पहले और 4,14,981 अभ्यर्थियों ने अंतिम दिन अपना आवेदन सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके साथ ही बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि आवेदन के दौरान हेल्पलाइन सेवाएं लगातार चालू रहीं और उम्मीदवारों को समय पर सहायता दी गई।
इन तथ्यों के आधार पर बोर्ड का यह निष्कर्ष रहा कि पोर्टल के पूरी तरह से ठप रहने का दावा पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता। हालांकि, आगे की जांच में यह बात सामने आई कि कुल 1,61,127 ऐसे रजिस्ट्रेशन थे, जिन्हें शुरू तो किया गया था, लेकिन अंतिम सबमिशन नहीं किया जा सका। बोर्ड ने यह भी ध्यान में रखा कि CTET परीक्षा लगभग एक वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित की जा रही है। ऐसे में उम्मीदवारों के लिए यह निर्णय लिया गया कि जिन अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की थी, उन्हें एक बार आवेदन पूरा करने का अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा।
बोर्ड द्वारा जारी जानकारी के अनुसार यह विशेष सुविधा CTET की आधिकारिक वेबसाइट पर 27 दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे से उपलब्ध होगी और 30 दिसंबर 2025 की रात 11:59 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान केवल वही उम्मीदवार अपने आवेदन को पूरा कर सकेंगे, जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा था, लेकिन किसी कारणवश फॉर्म अंतिम रूप से जमा नहीं कर पाए थे। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस दौरान उम्मीदवारों को अपने सभी विवरण ध्यानपूर्वक जांचने होंगे और आवश्यक सुधार इसी प्रक्रिया के दौरान करने होंगे। एक बार फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है कि इस विशेष सुविधा के अंतर्गत किसी भी नए उम्मीदवार को नया रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति नहीं होगी।
