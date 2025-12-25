CTET 2026: अधूरे आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को मिला आखिरी मौका, 27 से 30 दिसंबर तक फिर खुलेगा पोर्टल

बोर्ड द्वारा जारी जानकारी के अनुसार यह विशेष सुविधा CTET की आधिकारिक वेबसाइट पर 27 दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे से उपलब्ध होगी और 30 दिसंबर 2025 की रात 11:59 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान केवल वही उम्मीदवार अपने आवेदन को पूरा कर सकेंगे, जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा था, लेकिन किसी कारणवश फॉर्म अंतिम रूप से जमा नहीं कर पाए थे। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस दौरान उम्मीदवारों को अपने सभी विवरण ध्यानपूर्वक जांचने होंगे और आवश्यक सुधार इसी प्रक्रिया के दौरान करने होंगे। एक बार फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है कि इस विशेष सुविधा के अंतर्गत किसी भी नए उम्मीदवार को नया रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति नहीं होगी।