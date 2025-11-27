Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

‘दस रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी’ वाले यू-ट्यूबर शादाब जकाती गिरफ्तार, जानें पुलिस ने क्यों लिया एक्शन

UP News : बच्ची को साथ लेकर अश्लील कंटेंट बनाने के आरोपों में मेरठ पुलिस ने शादाब जकाती को हिरासत में लिया है।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Shivmani Tyagi

Nov 27, 2025

UP News : 'दस रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी' इस जुमले से रातों-रात सोशल मीडिया पर छाने वाले यू-ट्यूबर शादाब जकाती ( Shadab Jakati ) को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शादाब पर एक रील में बच्ची के साथ अश्लील कंटेंट बनाने का आरोप है। पुलिस ने इसी आरोप में शादाब जकाती को गिरफ्तार किया है।

बच्ची के साथ अश्लील कंटेंट बनाने का आरोप

शादाब जकाती मूल रूप से मेरठ के रहने वाले हैं। इन दिनों वह सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं और दुबई समेत दुनियाभर में उनके चाहने वाले हैं। हाल ही में शादाब जकाती ने एक रील बनाई जिसमें वो दुकानदार की भूमिका में हैं और एक बच्ची उनकी दुकान पर सामान लेने आती है। शादाब पैसे मांगते हैं तो बच्ची कहती है कि पैसे मेरी मम्मी देंगी। इसके बाद शादाब रील में ही उस बच्ची के घर जाते हैं। एक खूबसूरत महिला गेट खोलती है, तो शादाब अपने अंदाज में शरमाते हुए कहते हैं कि आपकी बच्ची दुकान से सामान लेकर आई है। वह कह रही थी कि पैसे मम्मी देंगी तो आप पैसे रहने दीजिए बस एक पप्पी दे दीजिए।

जानें वीडियो में शादाब जकाती ने क्या कहा

इसके तुरंत बाद वही बच्ची आती है और कहती है कि ये मेरी मम्मी नहीं हैं, बच्ची के बाद एक और महिला घर से निकलकर आती है तो बच्ची कहती है कि ये मेरी मम्मी हैं। दूसरी महिला इतनी सुंदर नहीं है तो इस पर शादाब मुंह बनाते हैं और कहते हैं कि रहने दीजिए फिर तो पैसे ही दे दीजिए। यह रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो शादाब के खिलाफ सोशल मीडिया पर ही आवाज उठने लगी। लोगों ने कमेंट किया कि यह अश्लील वीडियो है जिसमें बच्ची को लिया गया है जो गलत है। लोगों ने तेजी से शादाब का विरोध शुरू कर दिया और शादाब के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी।

शादाब पर पोक्सो के तहत कार्रवाई की मांग

मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मेरठ पुलिस भी एक्शन में आ गई। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर शादाब जकाती को हिरासत में ले लिया। अब सोशल मीडिया पर शादाब जकाती के समर्थक और इस रील को लेकर उनका विरोध करने वाले एक दूसरे पर कमेंट कर रहे हैं। यह मामला अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर ही कुछ लोग कह रहे हैं कि यह भ्रामक खबर है शादाब की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पत्रिका के साथ हुई बातचीत में मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने शादाब जकाती की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Nov 2025 08:19 pm

Published on:

27 Nov 2025 07:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / ‘दस रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी’ वाले यू-ट्यूबर शादाब जकाती गिरफ्तार, जानें पुलिस ने क्यों लिया एक्शन

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मेरठ में सियासी ड्रामा: कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित का मंगेतर बुरी तरह फंसा, रेप पीड़िता के पति ने फिर दर्ज कराई FIR; जानें पूरा मामला

meerut punam pandit deepak giri fake certificate rape case
मेरठ

नीला ड्रम latest update: बेटी के जन्म के बाद मुस्कान की गई क्वॉरेंटाइन, अब दोनों बच्चों के डीएनए टेस्ट की मांग

मुस्कान अस्पताल से डिस्चार्ज (फोटो सोर्स- फाइल फोटो पत्रिका)
मेरठ

नीले ड्रम वाली मुस्कान और बेटी राधा सिर्फ इतने दिन रह पाएंगी साथ, जानें क्या कहते हैं जेल के नियम

मेरठ

पति की हत्या, सीमेंट में दफनाया…और अब जेल में मासूम बेटी: परिवार बोला- ये सब माइंड गेम; बच्ची को बचाओ

blue drum murder meerut muskan gives birth saurabh family demands dna test
मेरठ

जेल में पैदा हुई मुस्कान की बेटी को किसकी प्रॉपर्टी में मिलेगा हिस्सा, क्या होते जेल के नियम और कानूनी अधिकार?

Meerut
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.