‘दस रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी’ वाले यू-ट्यूबर शादाब जकाती गिरफ्तार, जानें पुलिस ने क्यों लिया एक्शन

UP News : 'दस रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी' इस जुमले से रातों-रात सोशल मीडिया पर छाने वाले यू-ट्यूबर शादाब जकाती ( Shadab Jakati ) को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शादाब पर एक रील में बच्ची के साथ अश्लील कंटेंट बनाने का आरोप है। पुलिस ने इसी आरोप में शादाब जकाती को गिरफ्तार किया है।
शादाब जकाती मूल रूप से मेरठ के रहने वाले हैं। इन दिनों वह सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं और दुबई समेत दुनियाभर में उनके चाहने वाले हैं। हाल ही में शादाब जकाती ने एक रील बनाई जिसमें वो दुकानदार की भूमिका में हैं और एक बच्ची उनकी दुकान पर सामान लेने आती है। शादाब पैसे मांगते हैं तो बच्ची कहती है कि पैसे मेरी मम्मी देंगी। इसके बाद शादाब रील में ही उस बच्ची के घर जाते हैं। एक खूबसूरत महिला गेट खोलती है, तो शादाब अपने अंदाज में शरमाते हुए कहते हैं कि आपकी बच्ची दुकान से सामान लेकर आई है। वह कह रही थी कि पैसे मम्मी देंगी तो आप पैसे रहने दीजिए बस एक पप्पी दे दीजिए।
इसके तुरंत बाद वही बच्ची आती है और कहती है कि ये मेरी मम्मी नहीं हैं, बच्ची के बाद एक और महिला घर से निकलकर आती है तो बच्ची कहती है कि ये मेरी मम्मी हैं। दूसरी महिला इतनी सुंदर नहीं है तो इस पर शादाब मुंह बनाते हैं और कहते हैं कि रहने दीजिए फिर तो पैसे ही दे दीजिए। यह रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो शादाब के खिलाफ सोशल मीडिया पर ही आवाज उठने लगी। लोगों ने कमेंट किया कि यह अश्लील वीडियो है जिसमें बच्ची को लिया गया है जो गलत है। लोगों ने तेजी से शादाब का विरोध शुरू कर दिया और शादाब के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी।
मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मेरठ पुलिस भी एक्शन में आ गई। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर शादाब जकाती को हिरासत में ले लिया। अब सोशल मीडिया पर शादाब जकाती के समर्थक और इस रील को लेकर उनका विरोध करने वाले एक दूसरे पर कमेंट कर रहे हैं। यह मामला अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर ही कुछ लोग कह रहे हैं कि यह भ्रामक खबर है शादाब की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पत्रिका के साथ हुई बातचीत में मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने शादाब जकाती की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।
