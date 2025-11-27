‘दस रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी’ वाले यू-ट्यूबर शादाब जकाती गिरफ्तार, जानें पुलिस ने क्यों लिया एक्शन

शादाब जकाती मूल रूप से मेरठ के रहने वाले हैं। इन दिनों वह सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं और दुबई समेत दुनियाभर में उनके चाहने वाले हैं। हाल ही में शादाब जकाती ने एक रील बनाई जिसमें वो दुकानदार की भूमिका में हैं और एक बच्ची उनकी दुकान पर सामान लेने आती है। शादाब पैसे मांगते हैं तो बच्ची कहती है कि पैसे मेरी मम्मी देंगी। इसके बाद शादाब रील में ही उस बच्ची के घर जाते हैं। एक खूबसूरत महिला गेट खोलती है, तो शादाब अपने अंदाज में शरमाते हुए कहते हैं कि आपकी बच्ची दुकान से सामान लेकर आई है। वह कह रही थी कि पैसे मम्मी देंगी तो आप पैसे रहने दीजिए बस एक पप्पी दे दीजिए।