कौन हैं भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम? शाहरुख खान पर कही ऐसी बात, मच गया बवाल

शाहरुख खान पर भड़के संगीत सोम!
BJP leader Sangeet Som Controvery With Shahrukh Khan : भाजपा के फायर ब्रांड नेता कहने जाने वाले संगीत सोम इस वक्त पूरे देश में ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश तक चर्चा का विषय बने हुए हैं। अपने फायर ब्रांड छवी और बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले संगीत सोम ने अब शाहरुख खान को लेकर एक बयान दिया है। मेरठ के दौराला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बयान दिया है। यह कार्यक्रम अटल स्मृति सम्मेलन और मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यशाला का था। यहां सरधना के पूर्व विधायक और भाजपा नेता ठाकुर संगीत सोम ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई विवादित बयान दिए, जो सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर काफी चर्चा में रहे।
संगीत सोम ने अपने भाषण के दौरान बांग्लादेश का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। वहां हिंदुओं की हत्या की जा रही है, घर जलाए जा रहे हैं और बहन-बेटियों के साथ बुरी घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में भारत में कुछ लोग बांग्लादेशी लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो गलत है। उन्होंने सीधे बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान पर निशाना साधा। शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने हाल ही में हुई नीलामी में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा है। संगीत सोम ने इसे देश के साथ गद्दारी बताया। उन्होंने शाहरुख खान को 'गद्दार' कहा और बोले कि ऐसे लोग भारत में रहने लायक नहीं हैं।
संगीत सोम का जन्म 1 जनवरी 1978 को यूपी के मेरठ की सरधना तहसील के गांव आलमगीर में ठाकुर परिवार में हुआ था। उन्होंने मुजफ्फरनगर के निकट खतौली में के.के. जैन इंटर कॉलेज से 1997 में माध्यमिक शिक्षा पूरी की। संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्य हैं और हिंदू राष्ट्रवादी छवि वाले नेता माने जाते हैं। वे 2012 और 2017 में सरधना विधानसभा सीट से विधायक चुने गए, लेकिन 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान से हार गए। फिलहाल वे पूर्व विधायक हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रमुख चेहरों में से एक हैं।
संगीत सोम अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, खासकर 2013 मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े मामले में आरोपी रहे (बाद में क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार हुई)। गोमांस विरोधी अभियान में सक्रिय रहे, लेकिन 1 मीट निर्यात कंपनी अल-दुआ के सह-संस्थापक होने का खुलासा भी हुआ था। दिसंबर 2025 में उन्होंने शाहरुख खान को बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान की आईपीएल खरीद पर 'गद्दार' कहा, जिससे बड़ा विवाद हुआ। उनके बयान अक्सर हिंदू एकता, राष्ट्रवाद और विवादास्पद मुद्दों पर केंद्रित होते हैं।
