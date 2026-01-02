कौन हैं भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम? शाहरुख खान पर कही ऐसी बात, मच गया बवाल

संगीत सोम ने अपने भाषण के दौरान बांग्लादेश का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। वहां हिंदुओं की हत्या की जा रही है, घर जलाए जा रहे हैं और बहन-बेटियों के साथ बुरी घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में भारत में कुछ लोग बांग्लादेशी लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो गलत है। उन्होंने सीधे बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान पर निशाना साधा। शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने हाल ही में हुई नीलामी में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा है। संगीत सोम ने इसे देश के साथ गद्दारी बताया। उन्होंने शाहरुख खान को 'गद्दार' कहा और बोले कि ऐसे लोग भारत में रहने लायक नहीं हैं।