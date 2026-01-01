1 जनवरी 2026,

मेरठ

‘मुझे सुसाइड नोट लिखना है…’ प्यार की जिद में थाने पहुंची 16 साल की लड़की, इंस्पेक्टर से की चौंकाने वाली मांग

Crime News: मेरठ में 16 साल की लड़की के सर पर प्यार का ऐसा बुखार चढ़ा कि उसने पुलिस थाने जाकर ऐसी मांग कर दी। लड़की मांग सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई।

2 min read


मेरठ

image

Anuj Singh

Jan 01, 2026

मेरठ में थाने पहुंची नाबालिग

मेरठ में थाने पहुंची नाबालिग Source- Social Media

Meerut Crime News: यूपी के मेरठ में 16 साल की 1 किशोरी अपने बॉयफ्रेंड के पक्ष में थाने पहुंची और इंस्पेक्टर से सुसाइड नोट लिखने के लिए कागज मांग लिया। किशोरी एक स्थानीय कॉलोनी की रहने वाली है। परिजनों का आरोप है कि एक युवक ने उसे प्रेम जाल में फंसाया और घर से अगवा कर शहर से बाहर ले जाने की कोशिश की।

परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज

जब यह पूरी घटना किशोरी के भाई और 65 साल की दादी को हुई, तो उन्होंने विरोध किया और आरोपी युवक के घर जाकर हंगामा किया।  इस दौरान यूपी पुलिस 112 पर शिकायत की गई। आरोप है की युवक ने किशोरी के घर पहुंचकर बुजुर्ग दादी को धमकी भी दी। किशोरी के परिजन टीपीनगर थाने पहुंचे , युवक और उसके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी युवक को थाने बुलाया। पुलिस का कहना है कि युवक ने साजिश के तहत किशोरी को अपने ही परिजनों के खिलाफ उकसाया है ।

मुझे उसे शादी करना है

मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे किशोरी खुद भी थाने पहुंची गई और पुलिस से कहा कि वह युवक से बहुत प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। महिला हेल्प डेस्क की टीम ने उसे काफी देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन अपनी जिद पर अड़ी रही। इसके बाद किशोरी इंस्पेक्टर टीपीनगर अरुण कुमार मिश्रा के कार्यालय पहुंची और बोली कि उसे सुसाइड नोट लिखना है, इसलिए कागज दे दिया जाए। उसने आरोप लगाया कि उसके परिजन बेवजह उसके बॉयफ्रेंड को फंसा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने  महिला दरोगा को बुलाकर किशोरी की काउंसलिंग कराई।

एक घंटे तक चली काउंसिलिंग

किशोरी ने साफ कहा कि वह अपने घर वालों के साथ बिकुल नहीं रहना चाहती। इस पर पुलिस ने उसे नारी निकेतन भेजने की बात कही। इसी दौरान किशोरी की दादी, मां और भाई को थाने बुलाया गया। करीब एक घंटे तक चली काउंसिलिंग के बाद किशोरी को चुप कराया गया। एसपी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि किशोरी नाबालिग है, इसलिए अभी उसकी शादी नहीं कराई जा सकती है। पर पुलिस के समझाने के बाद किशोरी मान गई। फिलहाल अभी किशोरी को उसके परिजनों के साथ भेज दिया गया है।

Updated on:

01 Jan 2026 07:15 pm

Published on:

01 Jan 2026 06:35 pm

