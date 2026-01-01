“शाहरुख खान गद्दार हैं” बयान से मचा सियासी तूफान, संगीत सोम का आरोप- बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदा गया

Shahrukh khan bangladeshi player row: मेरठ में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन एवं मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यशाला के दौरान पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने अभिनेता शाहरुख खान और आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर तीखे बयान दिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बहन-बेटियों के साथ गंभीर अपराध किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत में बैठकर कुछ लोग बांग्लादेशी क्रिकेटरों को करोड़ों रुपये में खरीद रहे हैं।