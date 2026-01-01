1 जनवरी 2026,

मेरठ

“शाहरुख खान गद्दार हैं” बयान से मचा सियासी तूफान, संगीत सोम का आरोप- बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदा गया

मेरठ और मथुरा में दिए गए बयानों से सियासी और धार्मिक हलकों में हलचल मच गई है। संगीत सोम और देवकी नंदन ठाकुर ने शाहरुख खान पर बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने को लेकर गंभीर आरोप लगाए और केकेआर के बहिष्कार की चेतावनी दी है।

मेरठ

image

Mohd Danish

Jan 01, 2026

shahrukh khan bangladeshi player row meerut

“शाहरुख खान गद्दार हैं” बयान से मचा सियासी तूफान | Image Source - X/@sangeetsom_bjp

Shahrukh khan bangladeshi player row: मेरठ में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन एवं मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यशाला के दौरान पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने अभिनेता शाहरुख खान और आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर तीखे बयान दिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बहन-बेटियों के साथ गंभीर अपराध किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत में बैठकर कुछ लोग बांग्लादेशी क्रिकेटरों को करोड़ों रुपये में खरीद रहे हैं।

बांग्लादेशी खिलाड़ी की खरीद पर सवाल

संगीत सोम ने आरोप लगाया कि शाहरुख खान ने एक बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान को लगभग साढ़े नौ करोड़ रुपये में खरीदा है। उन्होंने कहा कि यह कदम देश की भावनाओं के खिलाफ है और भारत इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। उनके अनुसार, अगर ऐसे खिलाड़ी भारत में खेलने आते हैं तो उन्हें देश छोड़ने तक का विरोध झेलना पड़ सकता है।

कड़वी बात कहना जरूरी

अपने बयान को सही ठहराते हुए संगीत सोम ने कहा कि वे साफ और स्पष्ट बात करते हैं, भले ही कुछ लोगों को यह कड़वी लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में कुछ लोग अलग-अलग तरीकों से राष्ट्रहित के खिलाफ काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर सख्त नजर रखने की जरूरत है।

देवकी नंदन ठाकुर की चेतावनी

मथुरा में कथा के दौरान कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी केकेआर और उसके मालिक शाहरुख खान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारत में किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर संबंधित खिलाड़ी को टीम से बाहर नहीं किया गया तो हिंदू समाज केकेआर के बहिष्कार के लिए मजबूर होगा।

बांग्लादेश में हालात पर चिंता

संगीत सोम ने कहा कि बांग्लादेश में भारत और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वहां हिंदुओं को चुन-चुनकर निशाना बनाया जा रहा है और गंभीर अपराध हो रहे हैं। ऐसे माहौल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारतीय मंच पर मौका देना गलत संदेश देता है।

पाकिस्तान से तुलना

पूर्व विधायक ने सवाल उठाया कि जब पाकिस्तान के खिलाड़ी भारत में नहीं खेल सकते, तो बांग्लादेश के खिलाड़ी को खेलने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हों, वहां के खिलाड़ियों को भारत में खेलते देखना देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है।

शाहरुख खान पर गंभीर आरोप

संगीत सोम ने शाहरुख खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश की जनता ने उन्हें जो मुकाम दिया है, उसी जनता की भावनाओं के खिलाफ जाकर वे फैसले ले रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे कदमों को देश कभी स्वीकार नहीं करेगा।

कानून-व्यवस्था पर सरकार की तारीफ

अपने संबोधन में संगीत सोम ने उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हुई है और प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बेहतर हुआ है।

विपक्ष पर भी साधा निशाना

उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनावों में भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और विपक्ष 20 से 30 सीटों तक सिमट जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले ईवीएम और अब मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

मोदी सरकार की वैश्विक छवि

संगीत सोम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया भारत का सम्मान कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को विपक्ष की बेचैनी का कारण बताया।

कथा मंच से बहिष्कार की अपील

मथुरा में कथा के दौरान देवकी नंदन ठाकुर ने मंच से लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम से बाहर नहीं किया गया तो केकेआर का बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने उपस्थित लोगों से हाथ उठाकर समर्थन जताने की अपील भी की।

01 Jan 2026 12:50 pm

