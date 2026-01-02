सात साल पहले की थी लव मैरिज, अब दूसरे प्रेमी के साथ जाने पर अड़ी पत्नी

इस पूरे मामले में यहीं से एक नया मोड़ आ गया। पति ने बताया कि पत्नी पिछले चार वर्षों से एक अन्य युवक यानी अपने प्रेमी के संपर्क में है। आरोप ये भी है कि पत्नी एक बार प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराने की साजिश भी रच चुकी है। अब पत्नी थाने में प्रेमी के साथ जाने पर अड़ी तो पति ने भी साफ कह दिया साहब इसे जाने दो वर्ना मुझे मरवाकर नीले ड्रम में भरवा देगी। पुलिस को लगा कि ये भी ठीक है लेकिन मामला तब गड़बड़ हो गया जब प्रेमी ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद फिर पुलिस ने पति की ओर देखा तो पति ने साफ कह दिया कि नीले ड्रम में नहीं मरना चाहता। इससे साफ है कि मेरठ में पतियों के दिमाग से पत्नी की बेवफाई और नीले ड्रम का खौफ नहीं निकल रहा। मेरठ में अभी भी पति नीले ड्रम वाली घटना से खौफ में हैं।