सात साल पहले की थी लव मैरिज, अब दूसरे प्रेमी के साथ जाने पर अड़ी पत्नी

Crime : मेरठ के सरूरपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पति-पत्नी का विवाद थाने पहुंच गया। पति ने बताया कि दोनों ने प्रेम विवाह किया था लेकिन अब पत्नी का चक्कर किसी अन्य युवक से चल गया है। इसलिए वह मेरे साथ नहीं अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। पत्नी ने भी कह दिया कि वह प्रेमी के साथ जाएगी। यहां तक सब ठीक था लेकिन मामला उस समय उलझ गया जब प्रेमी महिला ने महिला के साथ रहने से इंकार कर दिया और फरार हो गया।
इस पूरे मामले में यहीं से एक नया मोड़ आ गया। पति ने बताया कि पत्नी पिछले चार वर्षों से एक अन्य युवक यानी अपने प्रेमी के संपर्क में है। आरोप ये भी है कि पत्नी एक बार प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराने की साजिश भी रच चुकी है। अब पत्नी थाने में प्रेमी के साथ जाने पर अड़ी तो पति ने भी साफ कह दिया साहब इसे जाने दो वर्ना मुझे मरवाकर नीले ड्रम में भरवा देगी। पुलिस को लगा कि ये भी ठीक है लेकिन मामला तब गड़बड़ हो गया जब प्रेमी ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद फिर पुलिस ने पति की ओर देखा तो पति ने साफ कह दिया कि नीले ड्रम में नहीं मरना चाहता। इससे साफ है कि मेरठ में पतियों के दिमाग से पत्नी की बेवफाई और नीले ड्रम का खौफ नहीं निकल रहा। मेरठ में अभी भी पति नीले ड्रम वाली घटना से खौफ में हैं।
सात साल पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया और अब नया प्रेमी इस प्रेमकहानी में आ गया। पत्नी पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने को तैयार है लेकिन प्रेमी महिला को रखना नहीं चाहता। अब महिला के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि वह कहां जाएं। पति को नीले ड्रम का डर सता रहा है और प्रेमी है कि अब महिला को अपने साथ रखना नहीं चाह रहा। अब पुलिस भी इन तीनों की काउंसलिंग में लगी हुई है। पुलिस पति को यही समझा रही है कि जब उसकी पत्नी लौटकर आ रही है तो वह अपनी पत्नी को स्वीकार कर ले लेकिन पति को नीले ड्रम का डर सता रहा है। उधर महिला साफ कह रही है कि उसे अपने प्रेमी के साथ जाना है लेकिन अब प्रेमी भी फरार है।
पुलिस ने बताया कि सात साल पहले युवती ने अपने घर से भागकर प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद महिला तीन बच्चों की मां बनी लेकिन चार साल पहले उसका प्रेम प्रसंग किसी अन्य युवक से हो गया। छह महीने पहले पति को इस बात का चला गया तो विवाद हो गया। महिला का प्रेमी अब फरार है जिसे पुलिस बुला रह है। पति अब महिला को अपने साथ ले जाने से डर रहा है। ऐसे में इन तीनों के बीच तीन मासूम बच्चों का जीवन अधर में लटक गया है।
