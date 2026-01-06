प्री-बोर्ड के डर ने बना दिया अपराधी! 10वीं के छात्र ने रच डाली खुद की अपहरण खौफनाक कहानी

Meerut Crime News: जल्द ही स्कूलों में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। छात्र अपनी तैयारियों में लगे हैं, इस समय स्कूलों में प्री-बोर्ड परीक्षा का आयोजन भी हो रहा है। अक्सर परीक्षा के डर के कारण छात्र गलत कदम भी उठा लेते हैं। मेरठ से आया यह मामला ऐसे ही डर की कहानी है। यहां प्री-बोर्ड परीक्षा से बचने के लिए हाईस्कूल के छात्र ने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी बना डाली। छात्र ने अपने मोबाइल फोन से बहन के मोबाइल पर मैसेज भेजकर दो लाख रुपये की फिरौती मांगी। मामला सामने आते ही परिवार में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से कुछ ही घंटों में छात्र को सुरक्षित बरामद कर लिया।