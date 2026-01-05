ओवरटेक कर रोकी बाइक, चाकू से सीना और गला गोदा…30 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा युवक

मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले विवेक को नजदीकी सीएचसी भिजवाया, जहां से हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर परिजन मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उनकी मौत की खबर से माहौल गमगीन हो गया। विवेक की मौत से गुस्साए परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसे पुलिस अधिकारियों ने समझाकर शांत कराया।