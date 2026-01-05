ओवरटेक कर रोकी बाइक, चाकू से सीना और गला गोदा…30 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा युवक

विवेक चौहान की फाइल फोटो।
मेरठ में ड्यूटी पर जाते समय एक रेलवे कर्मचारी पर जानलेवा हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान विवेक कुमार (35) के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।
घटना रविवार रात करीब 10:30 बजे मुंडाली थाना क्षेत्र के मुंडाली-अजराड़ा संपर्क मार्ग पर हुई। पुलिस के अनुसार, विवेक कुमार खरखौदा रेलवे स्टेशन पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात थे। वे भावनपुर थाना क्षेत्र के बक्सर गांव के रहने वाले थे। रोज की तरह वह बाइक से ड्यूटी के लिए निकले थे।
रास्ते में एक बाइक पर सवार तीन युवकों ने उन्हें ओवरटेक कर रुकवाया। इसके बाद आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी और चाकू से सीने व गर्दन पर लगातार कई वार किए। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल विवेक सड़क पर करीब आधे घंटे तक तड़पते रहे। राहगीरों ने उन्हें खून से लथपथ देखा और पुलिस को सूचना दी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले विवेक को नजदीकी सीएचसी भिजवाया, जहां से हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर परिजन मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उनकी मौत की खबर से माहौल गमगीन हो गया। विवेक की मौत से गुस्साए परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसे पुलिस अधिकारियों ने समझाकर शांत कराया।
परिजनों की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि हमले के कारणों की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज सहित तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।
एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि वारदात के खुलासे के लिए पुलिस की चार टीम लगाई गई हैं। पुलिस गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। अभी किसी से रंजिश आदि की जानकारी नहीं मिली है लेकिन कुछ तथ्य मिले हैं। जिनके आधार आरोपियों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। परिजनों की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
