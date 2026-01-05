5 जनवरी 2026,

सोमवार

मेरठ

ओवरटेक कर रोकी बाइक, चाकू से सीना और गला गोदा…30 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा युवक

मेरठ में रेलवे कर्मचारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। देर रात सरेराह उस पर तीन बदमाशों ने चाकू से गोद डाला, फिर सड़‌क पर तड़पता छोड़कर फरार हो गए।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Aman Pandey

Jan 05, 2026

Meerut murder news, railway keyman murder, mundali police, kharkhoda station crime, stabbing incident, Meerut News in Hindi, Latest Meerut News in Hindi, Meerut Hindi Samachar, मेरठ हत्या समाचार, नाइट ड्यूटी पर हत्या

विवेक चौहान की फाइल फोटो।

मेरठ में ड्यूटी पर जाते समय एक रेलवे कर्मचारी पर जानलेवा हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान विवेक कुमार (35) के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।

ड्यूटी पर जाते समय हुआ हमला

घटना रविवार रात करीब 10:30 बजे मुंडाली थाना क्षेत्र के मुंडाली-अजराड़ा संपर्क मार्ग पर हुई। पुलिस के अनुसार, विवेक कुमार खरखौदा रेलवे स्टेशन पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात थे। वे भावनपुर थाना क्षेत्र के बक्सर गांव के रहने वाले थे। रोज की तरह वह बाइक से ड्यूटी के लिए निकले थे।

सीने व गर्दन पर लगातार कई वार किए

रास्ते में एक बाइक पर सवार तीन युवकों ने उन्हें ओवरटेक कर रुकवाया। इसके बाद आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी और चाकू से सीने व गर्दन पर लगातार कई वार किए। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल विवेक सड़क पर करीब आधे घंटे तक तड़पते रहे। राहगीरों ने उन्हें खून से लथपथ देखा और पुलिस को सूचना दी।

गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा

मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले विवेक को नजदीकी सीएचसी भिजवाया, जहां से हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर परिजन मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उनकी मौत की खबर से माहौल गमगीन हो गया। विवेक की मौत से गुस्साए परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसे पुलिस अधिकारियों ने समझाकर शांत कराया।

परिजनों की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि हमले के कारणों की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज सहित तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।

खुलासे में जुटीं चार टीमें

एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि वारदात के खुलासे के लिए पुलिस की चार टीम लगाई गई हैं। पुलिस गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। अभी किसी से रंजिश आदि की जानकारी नहीं मिली है लेकिन कुछ तथ्य मिले हैं। जिनके आधार आरोपियों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। परिजनों की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

Published on:

05 Jan 2026 11:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / ओवरटेक कर रोकी बाइक, चाकू से सीना और गला गोदा…30 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा युवक

मेरठ

उत्तर प्रदेश

