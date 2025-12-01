महिला से दरोगा ने की आपत्तिजनक डिमांड; इनकार पर घर के बाहर खड़ी स्कूटी-बाइक जलाई,घटना सीसीटीवी में हुई कैद

महिला का कहना है कि उसने तुरंत यूपी-112 पर फोन कर घटना की जानकारी दी। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी दारोगा वहां से भाग चुका था। आगजनी की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। बताया जाता है कि जिस स्कूटी को जलाया गया। वह उसे दारोगा ने ही पहले गिफ्ट की थी। स्कूटी के पास खड़ी बाइक भी आग की चपेट में आ गई। यह पहली बार नहीं है। जब महिला ने उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की हो। पहले भी शिकायत करने पर उसे बागपत ट्रांसफर कर दिया गया था। और वह वहां से भी निलंबित चल रहा है।