मेरठ

महिला से दरोगा ने की आपत्तिजनक डिमांड; इनकार पर घर के बाहर खड़ी स्कूटी-बाइक जलाई,घटना सीसीटीवी में हुई कैद

पुलिस का एक शर्मनाक चेहरा फिर सामने आया है। एक दरोगा ने ब्यूटी पार्लर संचालिका से आपत्तिजनक डिमांड किया। जब उसने इनकार कर दिया तो नाराज दरोगा आधी रात उसके मकान पर पहुंचा घर के बाहर खड़ी स्कूटी और बाइक में आग लगा दी। पूरी कहानी जानकर आप दंग रह जाएंगे।

मेरठ

image

Mahendra Tiwari

Dec 01, 2025

Meerut

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

मेरठ के लोहियानगर इलाके में एक महिला ब्यूटी पार्लर संचालिका ने दारोगा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि संबंध बनाने से इनकार करने पर दारोगा ने उसके घर पहुंचकर स्कूटी और बाइक में आग लगा दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है।

मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक महिला ने दारोगा पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। महिला का कहना है कि कुछ महीने पहले दारोगा की पत्नी उसके पार्लर में आती थीं। उसी दौरान उसकी दारोगा से पहचान हुई। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी तो दारोगा ने उस पर नाजायज़ संबंध बनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।

दरोगा की मांग से किया इंकार तो जला दी स्कूटी और बाइक

महिला के अनुसार, जब उसने दारोगा की मांग मानने से साफ इनकार कर दिया। तो वह 29 नवंबर की रात दो लोगों को साथ लेकर सीधे उसके घर जा पहुंचा। घर के बाहर खड़ी उसकी स्कूटी और बाइक को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगते ही वाहनों में जोरदार धमाका हुआ और दोनों पूरी तरह जल गए।

घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड

महिला का कहना है कि उसने तुरंत यूपी-112 पर फोन कर घटना की जानकारी दी। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी दारोगा वहां से भाग चुका था। आगजनी की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। बताया जाता है कि जिस स्कूटी को जलाया गया। वह उसे दारोगा ने ही पहले गिफ्ट की थी। स्कूटी के पास खड़ी बाइक भी आग की चपेट में आ गई। यह पहली बार नहीं है। जब महिला ने उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की हो। पहले भी शिकायत करने पर उसे बागपत ट्रांसफर कर दिया गया था। और वह वहां से भी निलंबित चल रहा है।

पुलिस ने बताया कि एक आरोपी हिरासत में दूसरे की की जा रही तलाश

इधर, मेरठ पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि लोहियानगर थाने में महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए हैं। उनकी जांच की जा रही है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। जबकि दूसरे की तलाश में टीमें लगाई गई हैं। अधिकारी का कहना है कि जल्द ही दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी।

