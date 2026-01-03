’10 रुपये का बिस्किट कितने का है जी’ फेम यूट्यूबर शादाब जकाती के खिलाफ बैठी जांच; मुश्किलें बढ़ी

यूट्यूबर शादाब जकाती के खिलाफ बैठी जांच। फोटो सोर्स- फेसबुक (Shadab Hasan)
Youtuber Shadab Jakati Case Update: '10 रुपये का बिस्किट कितने का है जी' से सोशल मीडिया पर पहचान बनाने वाले यूपी के यूट्यूबर शादाब जकाती (Shadab Jakati ) के खिलाफ दर्ज शिकायत पर जांच बैठा दी गई है। मामले की जांच CO सदर देहात को सौंपी गई है। साथ ही 3 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के तहत दोनों पक्षों को अपने-अपने बयान दर्ज कराने के लिए CO कार्यालय बुलाया गया है।
दरअसल, यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ काम करने वाली महिला के पति ने थाने पहुंचकर रोते हुए अपनी पत्नी पर उसे जान से मरवाने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया।
इंचौली थाने पहुंचे महिला के पति खुर्शीद उर्फ सोनू ने थाने के अंदर और बाहर मौजूद लोगों के सामने बार-बार यही बात दोहराई कि उसकी पत्नी उसे मरवा देना चाहती है। उसने पुलिस से अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा की गुहार लगाई। खुर्शीद का आरोप है कि उसकी पत्नी बिना बताए घर से चली जाती है। साथ ही यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ वीडियो बनाने के बहाने कई-कई दिनों तक घर से बाहर रहती है। उसने कहा कि पत्नी शादाब के कहने पर उसे धमकाती है, गालियां देती है। इतना ही नहीं वह बार-बार तलाक व थाने में शिकायत करने की धमकी देती रहती है।
खुर्शीद का कहना है, ''शादाब जकाती उसकी पत्नी को तीन-तीन और चार-चार दिन के लिए बाहर ले जाता है। जब इसका विरोध किया तो पत्नी ने कथित तौर पर उससे कहा कि तू मर जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।'' खुर्शीद ने दावा किया कि कुछ दिन पहले पत्नी ने देहरादून जाने की बात कही थी, लेकिन विरोध करने पर उसने झूठ बोला कि वह थाने में बैठी है। इसके बाद उसे शक हुआ कि उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। खुर्शीद का कहना है कि उसे जान लेने की तैयारी की जा रही है और इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं।
पूरे घटनाक्रम से जुड़े पति और पत्नी के अलग-अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इसी मामले में SSP/DIG मेरठ डॉ. विपिन ताड़ा ने मिली शिकायत के आधार पर जांच CO सदर देहात को सौंप दी है। साथ ही तीन दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। मामले की जांच के तहत दोनों पक्षों को CO कार्यालय में बयान दर्ज कराने और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है।
