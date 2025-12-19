घना कोहरा बना आफत: जनजीवन ठप, विजिबिलिटी शून्य; ट्रेनें 5 घंटे लेट, स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी

जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। परीक्षाओं को छोड़कर जिले के सभी बोर्ड के स्कूलों में नर्सरी से इंटरमीडिएट तक की कक्षाओं के लिए दो दिन का अवकाश घोषित किया गया है। इससे पहले 17 दिसंबर को बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा ने नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों का समय बदलकर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया था, लेकिन मौसम की गंभीरता को देखते हुए अब अवकाश का निर्णय लिया गया।