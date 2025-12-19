घना कोहरा बना आफत: जनजीवन ठप, विजिबिलिटी शून्य; ट्रेनें 5 घंटे लेट, स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी

घना कोहरा बना आफत | AI Generated Image
Dense Fog Zero Visibility Sambhal UP: यूपी के संभल जिले में शुक्रवार सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे पूरे जिले में दृश्यता लगभग शून्य हो गई। कोहरे के चलते सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 223 तक पहुंच गया, जो स्वास्थ्य के लिहाज से चिंताजनक स्थिति दर्शाता है। सुबह के समय सड़कों पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी रही और लोग मजबूरी में घरों में दुबके नजर आए।
घने कोहरे का सीधा असर रेल यातायात पर भी देखने को मिला। जनसाधारण एक्सप्रेस और लिंक एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें 4 से 5 घंटे की देरी से चलती रहीं। चंदौसी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को खुले में घंटों इंतजार करना पड़ा। ठंड से बचाव के लिए यात्री कंबल ओढ़े नजर आए।
जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। परीक्षाओं को छोड़कर जिले के सभी बोर्ड के स्कूलों में नर्सरी से इंटरमीडिएट तक की कक्षाओं के लिए दो दिन का अवकाश घोषित किया गया है। इससे पहले 17 दिसंबर को बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा ने नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों का समय बदलकर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया था, लेकिन मौसम की गंभीरता को देखते हुए अब अवकाश का निर्णय लिया गया।
शुक्रवार सुबह 7 बजे संभल का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं चंदौसी, नरौली और बहजोई में तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। गुन्नौर, सिरसी, बबराला, गंवा, जुनावई, असमोली और पंवासा क्षेत्रों में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड से बचने के लिए लोग जगह-जगह अलाव जलाते नजर आए, जिनकी व्यवस्था नगर निकायों द्वारा की गई है।
घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दृश्यता कम होने से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रही, जिसके चलते लोग बेहद सावधानी से वाहन चलाते दिखे। दिन चढ़ने के साथ धूप निकलने की संभावना जताई जा रही है, जिससे अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
