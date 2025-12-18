हिजाब विवाद पर सियासी भूचाल: बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगें नीतीश कुमार, सांसद बर्क का तीखा हमला

Nitish Kumar Hijab Controversy: बिहार में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र वितरण समारोह उस वक्त विवादों में आ गया, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक मुस्लिम युवती का हिजाब जबरन हटाने का आरोप लगा। इस घटना का वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।