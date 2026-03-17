‘पूरी गली में सबसे स्मार्ट लड़का था’, तरुण की मां ने बताया क्यों चिढ़ते थे लोग…उत्तम नगर हत्याकांड में नया खुलासा

4 मार्च का दिन था और पूरा देश होली के रंग में रंगा हुआ था। इसी बीच, दिल्ली के उत्तम नगर में भी होली खेली जा रही थी, लेकिन वहां की होली में रंग नहीं, बल्कि खून शामिल था। दरअसल, पानी का गुब्बारा एक मुस्लिम महिला को लग गया था। इसी बात को लेकर मामला इतना आगे बढ़ गया था कि दो पक्ष आपस में भिड़ गए। परिणाम ये निकला कि एक पक्ष के तरुण को इतनी चोटें आईं कि उसका इलाज के दौरान ही मौत हो गई। अब कई हिंदू संगठन से जुड़े लोग इकट्ठा होकर इंसाफ दिलाने के लिए नारे लगा रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने लगभग 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।