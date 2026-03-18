‘हे भगवान! अब मेरे बेटे को और मत तड़पाना’, इच्छामृत्यु की प्रक्रिया के बीच हरीश राणा की मां की मार्मिक पुकार

Harish: गाजियाबाद के 31 वर्षीय हरीश राणा, जो पिछले 13 वर्षों से 'ब्रेन डेड' की स्थिति में बिस्तर पर अचेत पड़े थे, अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'पैसिव इच्छामृत्यु' की ऐतिहासिक अनुमति मिलने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है। इसी बीच हरीश की मां का एक बयान सामने आया है जो दिल को झकझोर देने वाली है। दरअसल, उनकी मां ने भागवान से प्रार्थना करते हुए कहा है कि हे प्रभु मेरे बेटे को इतना दुख न देना कि मुझसे देखा न जाए। 13 साल तक हमने हाथ जोड़कर मिन्नतें कीं, मन्नतें मांगीं, लेकिन मेरा हरीश एक शब्द न बोल सका।