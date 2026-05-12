Pre-Monsoon ने दी दस्तक: दिल्ली समेत इन राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, झुलसती गर्मी से मिलेगी राहत

प्री-मानसून के असर से दिल्ली के मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है। मौसम विभाग ने नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और दक्षिण दिल्ली सहित राजधानी के सभी इलाकों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है। अगले कुछ घंटों और दिनों में हवा की रफ्तार 30 से 40 किमी प्रति घंटा रह सकती है, जो अचानक बढ़कर 60 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इससे बढ़ते तापमान पर लगाम लगेगी और लोगों को चिलचिलाती धूप से राहत मिलेगी।