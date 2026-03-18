‘खून की होली…’, ईद से पहले उत्तम नगर छोड़ रहे मुस्लिम, धमकियों के बाद मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट

जमील अहमद ने स्पष्ट किया कि जिस हत्या को मुद्दा बनाया जा रहा है, वह वास्तव में कोई सांप्रदायिक घटना नहीं बल्कि एक पुराना निजी विवाद था। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि बाहरी धार्मिक नेता और कुछ उपद्रवी तत्व इस मामले में हस्तक्षेप कर माहौल बिगाड़ रहे हैं। अहमद के अनुसार, 'दोष किसी और का है, लेकिन सजा पूरे समुदाय को मिलने का डर सता रहा है। हम यहां सालों से शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं, मगर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे डरावने वीडियो और बाहरी लोगों की धमकियों ने बच्चों के मन में खौफ पैदा कर दिया है।'