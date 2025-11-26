कांपते हाथों से PM मोदी ने राम मंदिर में लहराई ध्वजा; अतिथियों के साथ संतों तक….सभी की आंखें हुई नम!

Ayodhya Ram Temple Flag Hoisting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराते हुए 25 नवंबर की तारीख को सनातन धर्म इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन बना दिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PM मोदी को राम की प्रतिमा भेंट की।