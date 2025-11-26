कांपते हाथों से PM मोदी ने राम मंदिर में लहराई ध्वजा; अतिथियों के साथ संतों तक….सभी की आंखें हुई नम!

कांपते हाथों से PM मोदी ने राम मंदिर में लहराई ध्वजा। फोटो सोर्स-ANI
Ayodhya Ram Temple Flag Hoisting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराते हुए 25 नवंबर की तारीख को सनातन धर्म इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन बना दिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PM मोदी को राम की प्रतिमा भेंट की।
अपने संबोधन में PM मोदी ने कहा कि अयोध्या तेजी से भारत की सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बन रही है। आज हर राम भक्त हर्ष से अभिभूत है। उन्होंने यह भी कहा कि धर्मध्वजा की स्थापना केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सदियों पुराने संकल्प का साकार रूप है।
कार्यक्रम में RSS प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत कई विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही।
राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा फहराने का दृश्य देखते ही वहां मौजूद अतिथियों से लेकर साधु संतों तक हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। इस ऐतिहासिक क्षण के कई अद्भुत दृश्य कैमरों में कैद हुए, जो लोगों के मन को छू गए।
राम मंदिर ध्वजा रोहण के समय PM मोदी के हाथ कांपते हुए दिखाई दिए। भावुक होकर PM मोदी ने राम मंदिर पर ध्वजा रोहण किया।
