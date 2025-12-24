24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika Logo

लखनऊ

“मैं भजन करने नहीं, व्यवस्था ठीक करने आया हूं” – विधानसभा में CM योगी का विपक्ष पर हमला

UP Assembly Winter Session: यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। पूजा पाल, माफिया, भर्ती, बिजली और AQI जैसे मुद्दों पर सदन में जोरदार बहस देखने को मिली।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Aman Pandey

Dec 24, 2025

yogi adityanath up assembly speech opposition attack pooja pal

“मैं भजन करने नहीं, व्यवस्था ठीक करने आया हूं” | Image - fb/@myogioffice

Yogi Adityanath Assembly Speech: उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे और अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए बेहद आक्रामक रुख अपनाया। सदन की कार्यवाही के दौरान सीएम ने सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय को निशाने पर लिया और कहा कि प्रदेश में अब न तो दंगा है और न ही अराजकता। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का दुष्प्रचार पूरी तरह निराधार है।

पूजा पाल का मुद्दा उठाकर सपा पर सीधा प्रहार

सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आपकी पार्टी से चुनी गईं पूजा पाल को भी आप न्याय नहीं दिला पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि माफियाओं के सामने झुकना सपा की मजबूरी थी। योगी ने कहा- “आपमें हिम्मत नहीं थी कि गुंडों और माफियाओं के सामने खड़े होकर एक गरीब बेटी को न्याय दिला सकें। क्या वह पीडीए का हिस्सा नहीं थीं?” सीएम ने दो टूक कहा कि बेटी चाहे किसी भी दल से जुड़ी हो, न्याय हर हाल में मिलेगा।

भर्ती घोटालों पर शिवपाल यादव का नाम लेकर तंज

मुख्यमंत्री ने सपा शासनकाल की भर्ती प्रक्रियाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस दौर में योग्य नौजवान प्राथमिकता में नहीं थे। उन्होंने शिवपाल यादव का नाम लेते हुए कहा कि भर्ती व्यवस्था को बिगाड़ने में वे ‘मास्टर’ थे और इसमें उन्होंने पीएचडी कर रखी थी। योगी ने दावा किया कि आज यूपी का युवा पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए नौकरी पा रहा है, इसी उद्देश्य से शिक्षा आयोग में रिटायर्ड डीजीपी को नियुक्त किया गया है।

नकल माफिया और अपराधियों को चेतावनी

सीएम योगी ने कहा कि जिस तरह माफिया की कमर तोड़ी गई, उसी तरह नकल माफिया को भी खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा- “आदत आपने बिगाड़ी थी, जब कोई हेकड़ी दिखाता है तो हम उसकी हेकड़ी ठीक करते हैं।” उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का काम सज्जनों को सुरक्षा देना और दुर्जनों को ठिकाने लगाना है।

गीता का श्लोक और ‘मठ’ वाला बयान

मुख्यमंत्री ने भागवत गीता का श्लोक “परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्” पढ़ते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश है। इसके बाद उन्होंने कहा- “मैं यहां भजन करने नहीं बैठा हूं। अगर भजन करना होता तो हमारे पास मठ है।” इस बयान के बाद सदन में राजनीतिक हलचल तेज हो गई।

बिजली को लेकर विपक्ष का तंज, नारेबाज़ी

इससे पहले सपा विधायक रागिनी सोनकर ने ऊर्जा मंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि मंत्री दावा करते हैं कि पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिल रही है, जबकि किसान परेशान हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता भी कान में आकर बताते हैं कि 14 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही। उन्होंने वित्त मंत्री से ऐसा ‘चश्मा’ देने की बात कही, जिससे विपक्ष को भी बिजली दिखाई दे सके। इसके बाद उन्होंने सदन में धार्मिक नारे लगाए।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का पलटवार

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली उत्पादन ढाई गुना बढ़ा है और जौनपुर सहित सभी जिलों में वितरण हो रहा है। उन्होंने कहा- “बदलापुर विधायक को बिजली दिख रही है, आपको नहीं। आपको बिजली से नहीं, भगवान राम से दिक्कत है।”

AQI पर गरमाई बहस, अध्यक्ष ने टोका

सदन में AQI को लेकर भी तीखी बहस देखने को मिली। सपा विधायक ने दावा किया कि कानपुर का AQI 400 पार है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन्हें टोका। महाना ने कहा कि आप गुमराह न करें, कानपुर का AQI 100 के पार नहीं है। मोबाइल निकालकर चेक करिए।

प्रयागराज AQI और डॉक्टर विधायक पर तंज

जब सपा विधायक ने प्रयागराज का AQI 432 बताया, तो अध्यक्ष महाना ने मोबाइल से आंकड़े देखकर कहा कि कानपुर का AQI 149 है। उन्होंने डॉक्टर विधायक पर तंज कसते हुए कहा- “आप डॉक्टर हैं, पूरे प्रदेश का AQI एक जैसा कैसे हो सकता है? जहां आप रहेंगे, वहीं गहरा प्रदूषण फैलाएंगे।”

Published on:

24 Dec 2025 04:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / "मैं भजन करने नहीं, व्यवस्था ठीक करने आया हूं" – विधानसभा में CM योगी का विपक्ष पर हमला

