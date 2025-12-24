“मैं भजन करने नहीं, व्यवस्था ठीक करने आया हूं” – विधानसभा में CM योगी का विपक्ष पर हमला

सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आपकी पार्टी से चुनी गईं पूजा पाल को भी आप न्याय नहीं दिला पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि माफियाओं के सामने झुकना सपा की मजबूरी थी। योगी ने कहा- “आपमें हिम्मत नहीं थी कि गुंडों और माफियाओं के सामने खड़े होकर एक गरीब बेटी को न्याय दिला सकें। क्या वह पीडीए का हिस्सा नहीं थीं?” सीएम ने दो टूक कहा कि बेटी चाहे किसी भी दल से जुड़ी हो, न्याय हर हाल में मिलेगा।