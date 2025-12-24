योगी का विपक्ष पर तंज— दंगा और उसका इलाज जानना है तो बरेली के मौलाना से पूछिए, यूपी में नो कर्फ्यू-नो दंगा

मुख्यमंत्री ने भागवत गीता का श्लोक पढ़ते हुए कहा कि सरकार का काम सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों पर सख्ती करना है। उन्होंने साफ कहा कि वह सदन में भजन करने नहीं आए हैं। इसके लिए मठ मौजूद है। सीएम ने पूजा पाल का जिक्र करते हुए कहा कि बेटी चाहे किसी भी दल की हो, उसे हर हाल में न्याय मिलेगा। माफिया के सामने अब सरकार नहीं झुकेगी।