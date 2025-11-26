कहां गईं ये बेटियां? 10 दिन में 5 लड़कियां गायब, पुलिस-प्रशासन पर भड़के हिंदू संगठन

Five girls missing in bijnor UP: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में बीते 10 दिनों में पांच नाबालिग लड़कियां रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई हैं। 15 नवंबर को स्कूल जाने के लिए निकली दो छात्राएं एक हिंदू और दूसरी अन्य समुदाय की अभी तक वापस नहीं लौटी हैं। इस घटनाक्रम ने पूरे जिले में सनसनी मचा दी है और लोगों में चिंता और भय का माहौल है।