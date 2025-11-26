Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

कहां गईं ये बेटियां? 10 दिन में 5 लड़कियां गायब, पुलिस-प्रशासन पर भड़के हिंदू संगठन

Bijnor News: यूपी के बिजनौर में 10 दिन में 5 नाबालिग लड़कियों के रहस्यमयी गायब होने से हड़कंप मच गया है। पुलिस की ढीली कार्रवाई से हिंदू संगठनों में गुस्सा बढ़ा है और उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Nov 26, 2025

bijnor five girls missing protests hindu organizations

10 दिन में 5 लड़कियां गायब | Image Source - Video Grab

Five girls missing in bijnor UP: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में बीते 10 दिनों में पांच नाबालिग लड़कियां रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई हैं। 15 नवंबर को स्कूल जाने के लिए निकली दो छात्राएं एक हिंदू और दूसरी अन्य समुदाय की अभी तक वापस नहीं लौटी हैं। इस घटनाक्रम ने पूरे जिले में सनसनी मचा दी है और लोगों में चिंता और भय का माहौल है।

पुलिस की नाकामी से हिंदू संगठनों में गुस्सा

लड़कियों की बरामदगी के प्रयास में पुलिस ने आठ से अधिक टीमें लगाई हैं और परिजनों तथा अन्य जानकारों से पूछताछ की जा रही है। बावजूद इसके अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। इस नाकामी से नाराज हिंदू संगठनों में आक्रोश बढ़ गया है। शिवसेना के जिला अध्यक्ष वीर सिंह चौधरी ने इस मामले में पंचायत बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी।

नजीबाबाद में तीन अन्य लड़कियों का रहस्य

पहली घटना के कुछ ही दिनों बाद नजीबाबाद के महावतपुर बिल्लौच गांव में पड़ोस में रहने वाली तीन और लड़कियां गायब हो गईं। परिजनों और ग्रामीणों ने देर रात तक उनकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। यह तीनों लड़कियां आपस में सहेली हैं और उनका अचानक गायब होना इस मामले को और जटिल बना देता है।

स्कूलों और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ी निगरानी

नजीबाबाद के सीओ नितेश प्रताप ने बताया कि एसओजी और स्थानीय पुलिस लड़कियों की तलाश में लगातार जुटी हुई हैं। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही उनका पता लगाया जाएगा। पुलिस स्कूलों और आसपास के क्षेत्रों में भी निगरानी बढ़ा रही है।

लोगों में फैल रहा भय

जिले में 10 दिन में पांच लड़कियों के गायब होने से लोगों में भारी भय और असमंजस फैला है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या यह किसी गैंग की करतूत है या किसी अन्य शर्त के तहत हुई हरकत। फिलहाल, यह रहस्य केवल तब खुल पाएगा जब लड़कियां सुरक्षित वापस आएंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 04:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / कहां गईं ये बेटियां? 10 दिन में 5 लड़कियां गायब, पुलिस-प्रशासन पर भड़के हिंदू संगठन

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दूसरे जिले के सीएमओ रंगे हाथ पकड़े गए, पुलिस ढकेलते हुए ले गई चेंबर में, मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी

मुजफ्फरनगर के सीएमओ बिजनौर में (फोटो सोर्स- वायरल वीडियो ग्रैब)
बिजनोर

26 नवंबर को जाउंगी चंद्रशेखर की रैली में, ‘अगर किसी ने हाथ लगाया तो…’, डॉ. रोहिणी घावरी की हुंकार

बिजनोर

छापा पड़ते ही टॉयलेट में जा छिपे CMO, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला बाहर; महिला आयोग की रेड से मची हलचल

bijnor cmo dr sunil tevatia illegal clinic raided women commission
बिजनोर

गली से गुजर रहा था कबाड़ी, घर में अकेली लड़की देख घुस आया…करने लगा आपत्तिजनक हरकतें

Symbolic Image Generated by Gemini
बिजनोर

चंद्रशेखर अब जानी दुश्मन बन गई हूं…इंडिया आ रही…पूरी तरह खत्म कर दूंगी तुझे, गर्लफ्रेंड की धमकी

बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.