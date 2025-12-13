सीतापुर में कंबल वितरण पर बवाल,BJP विधायक और SDM की तीखी भिड़ंत, DM तक पहुंचा मामला

गरीबों की शिकायत सुनकर विधायक ने मौके से ही जिलाधिकारी राजा गणपति आर. को फोन कर दिया। बातचीत के दौरान विधायक काफी नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि यहां महोली में सुबह 11 बजे से लोग बैठे हैं। हमने प्रतीकात्मक रूप से कंबल बांटे और निकल गए। हमारे जाते ही सबको लौटा दिया गया। तहसील आओ, यहां आओ, वहां आओ… ये एसडीएम लोग गरीबों को तंग करेंगे। एफआईआर कराइए। इसे तुरंत भेजिए, यहां से गायब हो गया है। विधायक के इस फोन कॉल की चर्चा देर शाम तक प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में होती रही।