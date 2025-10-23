Sitapur: शराबी पिता की लापरवाही ने छीना 12 वर्षीय लक्ष्मी का जीवन, सीतापुर में हृदय विदारक हादसा

सीतापुर में शराबी पिता की लापरवाही से बेटी की दर्दनाक मौत, गांव में मचा हाहाकार (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
Sitapur News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक पिता की लापरवाही और शराब के नशे में किए गए कृत्य ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। मिश्रिख कोतवाली क्षेत्र के फुलरुवा गांव में रहने वाले श्रवण कुमार ने अपनी 12 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी को डराने के लिए कुएं में लटका दिया। नशे में किए गए इस कदम के दौरान रस्सी हाथ से छूट गई और लक्ष्मी कुएं में गिर गई, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पिता को गिरफ्तार कर लिया। घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है और लोगों में गहरा शोक और आक्रोश है।
मिश्रिख कोतवाली क्षेत्र के फुलरुवा निवासी श्रवण कुमार की पत्नी लगभग छह साल पहले गुजर चुकी थी। पत्नी की मृत्यु के बाद श्रवण कुमार शराब पीने लगे और अक्सर नशे में घर आते। बीती रात भी श्रवण कुमार घर शराब पीकर लौटे और लगातार पीने लगे। उनकी 12 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी ने पिता को शराब पीने से मना किया, लेकिन श्रवण कुमार ने इसे अनसुना कर दिया। पिता और पुत्री में कहासुनी हुई और इसी विवाद ने एक दर्दनाक घटना को जन्म दिया।
श्रवण कुमार ने लक्ष्मी को डराने के लिए घर के पास स्थित कुएं के पास ले जाकर रस्सी से बांधकर उसे कुएं में लटका दिया। इस दौरान लक्ष्मी मदद के लिए लगातार चिल्लाती रही, लेकिन आसपास कोई मदद के लिए मौजूद नहीं था। शराब के नशे में श्रवण कुमार के हाथ से रस्सी छूट गई और लक्ष्मी कुएं में गिर गई। पिता खुद भी डर और पछतावे में कुएं में कूद पड़े। तभी गांव के लोग आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे और कुएं में कूदकर पिता और पुत्री को बाहर निकाला। दुखद रूप से लक्ष्मी की मौत हो चुकी थी।
श्रवण कुमार की पत्नी की मृत्यु के बाद घर में केवल तीन बच्चे हैं। लक्ष्मी की मौत के बाद घर में केवल छह साल का बेटा सत्यराम बचा है। परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी। इस हादसे ने घर को और अधिक अनाथ और दुख की स्थिति में डाल दिया है। गांव वालों ने बताया कि शराब पीने के बाद श्रवण कुमार अक्सर बच्चों के साथ विवाद करते रहते थे। हालांकि इस बार घटना इतनी गंभीर हुई कि मानवता की सारी हदें पार कर दी गईं।
मिश्रिख कोतवाली के अधिकारियों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पिता श्रवण कुमार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाली प्रभारी ने कहा कि यह एक दर्दनाक मामला है। हम मामले की गहन जांच कर रहे हैं। दोषी पिता के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है।
घटना के बाद पूरे गांव में गहरा शोक और आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने कहा कि शराब और पारिवारिक कलह ने इस हादसे को जन्म दिया। लक्ष्मी की मौत ने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है। गांव में अब कई लोग पिता की लापरवाही और शराब के सेवन को लेकर चिंतित हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष कदम उठाए जाएं।
