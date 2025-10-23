Sitapur: शराबी पिता की लापरवाही ने छीना 12 वर्षीय लक्ष्मी का जीवन, सीतापुर में हृदय विदारक हादसा

Sitapur News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक पिता की लापरवाही और शराब के नशे में किए गए कृत्य ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। मिश्रिख कोतवाली क्षेत्र के फुलरुवा गांव में रहने वाले श्रवण कुमार ने अपनी 12 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी को डराने के लिए कुएं में लटका दिया। नशे में किए गए इस कदम के दौरान रस्सी हाथ से छूट गई और लक्ष्मी कुएं में गिर गई, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पिता को गिरफ्तार कर लिया। घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है और लोगों में गहरा शोक और आक्रोश है।