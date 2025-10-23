Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीतापुर

Sitapur: शराबी पिता की लापरवाही ने छीना 12 वर्षीय लक्ष्मी का जीवन, सीतापुर में हृदय विदारक हादसा

UP Father Drunken Act Leads to Daughter Tragic Death in Sitapur:  सीतापुर जिले में शराब के नशे में पिता द्वारा अपनी 12 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी को डराने के लिए कुएं में लटकाने के प्रयास में हादसा हो गया। रस्सी छूट जाने से बच्ची कुएं में गिर गई और डूबकर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया।

2 min read

सीतापुर

image

Ritesh Singh

Oct 23, 2025

सीतापुर में शराबी पिता की लापरवाही से बेटी की दर्दनाक मौत, गांव में मचा हाहाकार (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

सीतापुर में शराबी पिता की लापरवाही से बेटी की दर्दनाक मौत, गांव में मचा हाहाकार (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

Sitapur News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक पिता की लापरवाही और शराब के नशे में किए गए कृत्य ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। मिश्रिख कोतवाली क्षेत्र के फुलरुवा गांव में रहने वाले श्रवण कुमार ने अपनी 12 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी को डराने के लिए कुएं में लटका दिया। नशे में किए गए इस कदम के दौरान रस्सी हाथ से छूट गई और लक्ष्मी कुएं में गिर गई, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पिता को गिरफ्तार कर लिया। घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है और लोगों में गहरा शोक और आक्रोश है।

हादसे का पूरा घटनाक्रम

मिश्रिख कोतवाली क्षेत्र के फुलरुवा निवासी श्रवण कुमार की पत्नी लगभग छह साल पहले गुजर चुकी थी। पत्नी की मृत्यु के बाद श्रवण कुमार शराब पीने लगे और अक्सर नशे में घर आते। बीती रात भी श्रवण कुमार घर शराब पीकर लौटे और लगातार पीने लगे। उनकी 12 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी ने पिता को शराब पीने से मना किया, लेकिन श्रवण कुमार ने इसे अनसुना कर दिया। पिता और पुत्री में कहासुनी हुई और इसी विवाद ने एक दर्दनाक घटना को जन्म दिया।

श्रवण कुमार ने लक्ष्मी को डराने के लिए घर के पास स्थित कुएं के पास ले जाकर रस्सी से बांधकर उसे कुएं में लटका दिया। इस दौरान लक्ष्मी मदद के लिए लगातार चिल्लाती रही, लेकिन आसपास कोई मदद के लिए मौजूद नहीं था। शराब के नशे में श्रवण कुमार के हाथ से रस्सी छूट गई और लक्ष्मी कुएं में गिर गई। पिता खुद भी डर और पछतावे में कुएं में कूद पड़े। तभी गांव के लोग आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे और कुएं में कूदकर पिता और पुत्री को बाहर निकाला। दुखद रूप से लक्ष्मी की मौत हो चुकी थी।

परिवार की त्रासदी

श्रवण कुमार की पत्नी की मृत्यु के बाद घर में केवल तीन बच्चे हैं। लक्ष्मी की मौत के बाद घर में केवल छह साल का बेटा सत्यराम बचा है। परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी। इस हादसे ने घर को और अधिक अनाथ और दुख की स्थिति में डाल दिया है। गांव वालों ने बताया कि शराब पीने के बाद श्रवण कुमार अक्सर बच्चों के साथ विवाद करते रहते थे। हालांकि इस बार घटना इतनी गंभीर हुई कि मानवता की सारी हदें पार कर दी गईं।

पुलिस की कार्रवाई

मिश्रिख कोतवाली के अधिकारियों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पिता श्रवण कुमार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाली प्रभारी ने कहा कि यह एक दर्दनाक मामला है। हम मामले की गहन जांच कर रहे हैं। दोषी पिता के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है।

गांव और ग्रामीणों की प्रतिक्रिया

घटना के बाद पूरे गांव में गहरा शोक और आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने कहा कि शराब और पारिवारिक कलह ने इस हादसे को जन्म दिया। लक्ष्मी की मौत ने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है। गांव में अब कई लोग पिता की लापरवाही और शराब के सेवन को लेकर चिंतित हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष कदम उठाए जाएं।

ये भी पढ़ें

Lucknow Diwali Firing: जहां दीप जलने थे, वहां गोलियां चलीं – पटाखे के विवाद में अधिवक्ता लहूलुहान
लखनऊ
ठाकुरगंज में दिवाली की रात चली बंदूक, पड़ोसी ने गुस्से में की फायरिंग - परिवार में दहशत, पुलिस ने की जांच शुरू (फोटो सोर्स : Police Department )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 10:09 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sitapur / Sitapur: शराबी पिता की लापरवाही ने छीना 12 वर्षीय लक्ष्मी का जीवन, सीतापुर में हृदय विदारक हादसा

बड़ी खबरें

View All

सीतापुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

2 बच्चों की मां भतीजे पर हुई लट्टू; जब नहीं बनी बात तो चौकी में ही ब्लेड से काट ली कलाई

sitapur mother of two children fell in love with her nephew
सीतापुर

टायर फटते ही एंबुलेंस ने मचाया कहर, महिला और बच्ची को रौंदा, मरीज सहित 4 की मौत

सीतापुर

‘रात में नागिन बनकर डराती है पत्नी,सो नहीं पाता हूं साहब’, दिमाग हिला देने वाले केस में SDM ने…

husband said wife scares me at night by turning into snake
सीतापुर

साइकिल पर सीट नहीं, हैंडल भी टूटा हुआ देख पसीज गया अखिलेश यादव का दिल; करा दी मासूम की मौज

Akhilesh Yadav News Update
सीतापुर

सीतापुर बेल्ट कांड : BSA के खिलाफ हो रही जांच, जेल में प्रधानाचार्य, रील बनाने वाली मैडम की हाजिरी को लेकर हुआ था विवाद

सीतापुर बेल्ट कांड मामले में BSA अखिलेश प्रताप सिंह के खिलाफ भी हो रही जांच, PC- IANS
सीतापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.