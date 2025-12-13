चर्चा में हैं यह डीएम, बजा देते हैं ‘ईंट से ईंट’… रुककर खुदवा देते हैं सड़क, भ्रष्टाचारियों में हड़कंप

आईएएस राजा गणपति आर का जन्म 1 अक्टूबर 1984 को हुआ था। वह चेन्नई के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी जे रीभा भी आईएएस अधिकारी हैं। डॉ. राजा गणपति आर की पहचान एक कर्मठ, सख्त और जनहित में सक्रिय अधिकारी के रूप में रही है। मूल रूप से तमिलनाडु के चेन्नई निवासी राजा गणपति आर ने चेन्नई के गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की और साल 2015 बैच में पहले ही प्रयास में आईएएस बन गए थे।