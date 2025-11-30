Sitapur: अन्नीपुर के अंधेरे में बुझते सपने,बिजली न होने से टूट रही शादियां, मोमबत्ती में जलता भविष्य

अन्नीपुर में इस समय बोर्ड और परिषदीय परीक्षाओं की तैयारी का समय है। बच्चों के पास सिर्फ मोमबत्ती या ढिबरी की रोशनी ही सहारा है। ग्रामीण जयंतीलाल बताते हैं कि शाम होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है। बच्चे मोमबत्ती के सहारे पढ़ते हैं, इससे आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है। स्कूल में बल्ब-पंखे तो लगे हैं, पर कभी किसी ने उन्हें जलता हुआ नहीं देखा। ग्राम निवासी मुकेश वर्मा कहते हैं कि बच्चे रात में पढ़ते हैं तो ढिबरी ही रास्ता दिखाती है। महिलाओं और बच्चों को अंधेरे में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। गर्मी में तो हालत और दयनीय होती है।” ग्रामीण नीलम बताती हैं कि सरकार ने केरोसिन भी बंद कर दिया है। अब वैकल्पिक तरीके से उजाला करना पड़ता है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लड़कों की शादी भी इसी वजह से टूट जाती है।