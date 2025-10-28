Sitapur Encounter: मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी लुटेरा गिरफ्तार, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली

Sitapur Encounter Update: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में मंगलवार तड़के पुलिस और इनामी लुटेरे के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए लुटेरे की पहचान श्रीचंद यादव उर्फ संजय, निवासी राजापुर इसरौली (थानगांव), के रूप में हुई है। उस पर ₹25,000 का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, तीन जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस, ₹3,480 नकद, एक हुंडई कार और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। आरोपी पर सदरपुर थाना क्षेत्र में दो दिन पहले हुई लूट में शामिल होने का आरोप है।