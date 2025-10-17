सीतापुर एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त: चार की मौत, दो मृतकों की हुई शिनाख्त

सीतापुर में एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिसमें मरीज सहित चार लोगों की मौत हो गई। जबकि दो अन्य घायल है। घटना के समय एंबुलेंस से देहरादून से बनारस जा रही थी। जिसका टायर पंचर होने के बाद चालक एंबुलेंस पर नियंत्रण नहीं रख सका। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एंबुलेंस का टायर फट गया था। जिसके बाद महिला और एक बच्ची को टक्कर मारते हुए पलट गई। सीतापुर पुलिस ने बताया कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना अटरिया थाना क्षेत्र की है।