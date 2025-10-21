2 बच्चों की मां भतीजे पर हुई लट्टू; जब नहीं बनी बात तो चौकी में ही ब्लेड से काट ली कलाई

2 बच्चों की मां ने पुलिस चौकी में काट ली कलाई। फोटो सोर्स-Ai
Crime News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक विवाहित महिला ने अपने भतीजे के साथ संबंधों को लेकर हुए विवाद के दौरान पुलिस चौकी के अंदर अपनी कलाई काट ली।
घटना रविवार रात सीतापुर के पिसावां थाना इलाके के कुतुबनगर चौकी की बताई जा रही है। पुलिस की माने तो दिल्ली के हरीश विहार निवासी पूजा मिश्रा को उनके कथित संबंधों को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए उनके भतीजे आलोक मिश्रा के साथ पुलिस चौकी बुलाया गया था। इस दौरान आलोक ने संबंध बनाए रखने से इनकार कर दिया। जिसके बाद पूजा ने पुलिस परिसर के अंदर ही ब्लेड से अपनी कलाई काट ली। जिससे वहां मौजूद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया।
बता दें कि पूजा के 2 बच्चे भी हैं। पुलिस के मुताबिक, पूजा का भतीजे आलोक के साथ प्रेम संबंध था। पूजा का पति ललित आलोक को अपने काम में मदद के लिए लाया था। इस दौरान पूजा और आलोक को एक-दूसरे से प्रेम हो गया। जब ललित को इस संबंध का पता चला तो उसने आलोक को वहां से भेज दिया, लेकिन बाद में पूजा अपने पति और बच्चों को छोड़कर बरेली में आलोक के साथ रहने लगी। जहां आलोक ऑटो-रिक्शा चलता है।
लगभग 7 महीने बाद पूजा और आलोक दोनों के बीच मतभेद पैदा हो गए। जिसके कारण आलोक सीतापुर स्थित अपने पैतृक गांव लौट आया। इस बात का पता लगने पर पूजा उसके पीछे गई और रिश्ते सुधारने की कोशिश की। पुलिस की मध्यस्थता में हुई मुलाकात के दौरान पूजा ने हाथ की कलाई काट ली। पुलिस कर्मियों ने उसे तुरंत पास के एक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे गंभीर हालत में बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूजा की हालत गंभीर बनी हुई है और मामले की जांच की जा रही है।
सीतापुर
उत्तर प्रदेश
