2 बच्चों की मां भतीजे पर हुई लट्टू; जब नहीं बनी बात तो चौकी में ही ब्लेड से काट ली कलाई

लगभग 7 महीने बाद पूजा और आलोक दोनों के बीच मतभेद पैदा हो गए। जिसके कारण आलोक सीतापुर स्थित अपने पैतृक गांव लौट आया। इस बात का पता लगने पर पूजा उसके पीछे गई और रिश्ते सुधारने की कोशिश की। पुलिस की मध्यस्थता में हुई मुलाकात के दौरान पूजा ने हाथ की कलाई काट ली। पुलिस कर्मियों ने उसे तुरंत पास के एक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे गंभीर हालत में बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूजा की हालत गंभीर बनी हुई है और मामले की जांच की जा रही है।