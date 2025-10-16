दुल्हों से पैसे ऐंठ कर बहने करती थी मौज; अपनी अदाओं से कुंवारों को देती थी झांसा, दुल्हन बनकर…

21 मई 2024 को खाचरियावास के निजी हॉस्पिटल के ऊपर गेस्ट हाउस में आरोपी भगत सिंह अपनी दोनों बेटियों काजल और तमन्ना एवं अपनी पत्नी सरोज और बेटे सूरज के साथ पहुंचे और पीड़ित के दोनों पुत्र भंवरलाल एवं शंकरलाल की शादी करवा दी। शादी के 2 दिन तक दोनों दुल्हन और उनके माता-पिता और भाई के यहीं पर रहे। दो दिन बाद बिना बताए पहने हुए गहने और कपड़े लेकर वह फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक पूरणमल को सौंपी।