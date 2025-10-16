Patrika LogoSwitch to English

मथुरा

दुल्हों से पैसे ऐंठ कर बहने करती थी मौज; अपनी अदाओं से कुंवारों को देती थी झांसा, दुल्हन बनकर…

Crime News: दुल्हों से पैसे ऐंठ कर बहने मौज करती थी। दोनों बहने अपनी अदाओं से कुंवारों झांसा देती थी। जानिए, पूरा मामला क्या है?

2 min read

मथुरा

image

Harshul Mehra

Oct 16, 2025

mathura looteri dulhan arrested

अपनी अदाओं से कुंवारों को बहने देती थी झांसा। फोटो सोर्स-X

Crime News: उत्तर प्रदेश की काजल नाम की दुल्हन जो ठगी के कई मामलों में आरोपी है, उसको हरियाणा के गुरुग्राम से बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी दुल्हन सरस्वती इन्क्लेव में छिपी हुई थी। कस्टडी में काजल मुस्कुराती नजर आई। उसने जींस और टीशर्ट पहनी हुई थी, जबकि उसके हाथों में मेहंदी लगी थी।

रुपए, गहने और अन्य कीमती सामान लेकर हो जाती फरार

आरोपी लुटेरी दुल्हन काजल मथुरा के गोवर्धन की रहने वाली है। वह उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कुंवारे लड़कों को फंसाकर उनसे शादी करती थी और फिर रुपए, गहने और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो जाती थी। पुलिस पिछले एक साल से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन काजल लगातार अपना ठिकाना बदलकर पुलिस को चकमा देती रही।

माता-पिता और बहन पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार

फर्जी शादी के मामले में काजल के पिता भगत सिंह, मां सरोज देवी, बहन तमन्ना और भाई सूरज को पहले ही अरेस्ट किया जा चुका है। राजस्थान के सीकर जिले की पुलिस ने मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स और टेक्नोलॉजी की मदद से काजल का पुराना ठिकाना ट्रैक किया और गुरुग्राम पहुंची। वह गली नंबर 2 में अंकित नाम के व्यक्ति के घर किराए पर रह रही थी। पुलिस ने वहां दबिश देकर काजल को गिरफ्तार कर लिया।

11 लाख रुपये शादी की तैयारी के नाम पर लिए

थानाधिकारी जय सिंह बसेरा ने बताया कि 26 नवंबर 2024 को पीड़ित ताराचंद जाट ने मामला दर्ज कराया था कि उसकी पहचान जयपुर में भगत सिंह नाम के व्यक्ति से हुई। पीड़ित ने भगत सिंह को अपने दो बेटों की शादी के लिए लड़की ढूंढने की बात की। इस पर भगत सिंह ने अपनी दो लड़कियों की शादी उसके बेटों से करने की बात की और शादी से पहले 11 लाख रुपए विवाह की तैयारी के नाम पर पीड़ित ताराचंद जाट से ले लिए।

शादी के 2 दिन बाद दुल्हन फरार

21 मई 2024 को खाचरियावास के निजी हॉस्पिटल के ऊपर गेस्ट हाउस में आरोपी भगत सिंह अपनी दोनों बेटियों काजल और तमन्ना एवं अपनी पत्नी सरोज और बेटे सूरज के साथ पहुंचे और पीड़ित के दोनों पुत्र भंवरलाल एवं शंकरलाल की शादी करवा दी। शादी के 2 दिन तक दोनों दुल्हन और उनके माता-पिता और भाई के यहीं पर रहे। दो दिन बाद बिना बताए पहने हुए गहने और कपड़े लेकर वह फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक पूरणमल को सौंपी।

मामले में जांच जारी

18 दिसंबर 2024 को लुटेरी दुल्हनों के पिता भगत सिंह एवं उसकी पत्नी सरोज निवासी गोवर्धन मथुरा को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों दुल्हनें और उसका भाई फरार थे। इसके बाद पुलिस ने दुल्हन तमन्ना और उसके भाई सूरज को भी गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि दूसरी लुटेरी दुल्हन काजल अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर थी। जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

16 Oct 2025 02:59 pm

