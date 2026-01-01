आस्था का महासैलाब: वृंदावन के मंदिरों में उमड़ी लाखों की भीड़, यमुना किनारे प्रेमानंदजी के दर्शन

वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज ने नए साल के अवसर पर यमुना किनारे सौभरि वन में भक्तों को दर्शन दिए। महाराज की एक झलक पाने के लिए करीब 50 हजार से अधिक श्रद्धालु यमुना तट पर जुटे। भक्तों ने यमुना किनारे फूल बिछाकर संत का स्वागत किया। वहीं बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की एक किलोमीटर से अधिक लंबी कतार लग गई, जिससे श्रद्धालुओं को करीब 3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा।