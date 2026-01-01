1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

आस्था का महासैलाब: वृंदावन के मंदिरों में उमड़ी लाखों की भीड़, यमुना किनारे प्रेमानंदजी के दर्शन

Mathura News: नए साल 2026 की शुरुआत उत्तर प्रदेश में आस्था और उत्सव के संगम के साथ हुई। वृंदावन, अयोध्या, काशी और मथुरा में मंदिरों के बाहर लंबी कतारें लगीं, गंगा-यमुना में श्रद्धालुओं ने स्नान किया और संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन को हजारों भक्त जुटे।

less than 1 minute read
Google source verification

मथुरा

image

Mohd Danish

Jan 01, 2026

आस्था का महासैलाब | Image Video Grab

Darshan Premanandji banks Yamuna: नए साल 2026 की शुरुआत उत्तर प्रदेश में भक्ति, श्रद्धा और उत्सव के संगम के साथ हुई है। देर रात तक होटल, क्लब, मॉल और रेस्टोरेंट में जश्न चलता रहा, वहीं सुबह होते ही श्रद्धालु मंदिरों की ओर उमड़ पड़े। वृंदावन, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। ठंड और कोहरे के बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी।

वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के दर्शन को उमड़े हजारों भक्त

वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज ने नए साल के अवसर पर यमुना किनारे सौभरि वन में भक्तों को दर्शन दिए। महाराज की एक झलक पाने के लिए करीब 50 हजार से अधिक श्रद्धालु यमुना तट पर जुटे। भक्तों ने यमुना किनारे फूल बिछाकर संत का स्वागत किया। वहीं बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की एक किलोमीटर से अधिक लंबी कतार लग गई, जिससे श्रद्धालुओं को करीब 3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा।

अयोध्या और काशी में आस्था का जनसैलाब

अयोध्या में राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में नए साल की सुबह से ही भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। प्रशासन के अनुसार सुबह 11 बजे तक करीब 2 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके थे। वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में आधी रात से ही भक्तों की करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी रही। कड़ाके की ठंड के बावजूद बाबा विश्वनाथ के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला।

गंगा-यमुना स्नान से लेकर विंध्यवासिनी धाम तक भीड़

प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या और मथुरा में श्रद्धालुओं ने गंगा और यमुना में आस्था की डुबकी लगाकर नए साल का स्वागत किया। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दरबार में भी लाखों श्रद्धालु पहुंचे। मंदिरों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और प्रशासन लगातार भीड़ प्रबंधन में जुटा रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Jan 2026 01:48 pm

Published on:

01 Jan 2026 01:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / आस्था का महासैलाब: वृंदावन के मंदिरों में उमड़ी लाखों की भीड़, यमुना किनारे प्रेमानंदजी के दर्शन

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP School Closed: कड़ाके की ठंड से कांपा मथुरा! कक्षा 8 तक सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद

weather update coldest day fog alert up schools closed trains delayed
मथुरा

राजस्थान पुलिस से बचने के लिए सर मुंडवाया, लिपस्टिक लगाया, महिला का वेश बदला, बुर्का हटाया तो हुआ खुलासा

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- 'X' धौलपुर पुलिस)
मथुरा

‘…पड़े-पड़े सड़ते हैं लोग’, नए साल में मान ली प्रेमानंद महाराज की ये बातें तो हो जाएगी बल्ले-बल्ले!

premanand maharaj tips for new year 2026 know what he said about consumption of alcohol and meat
मथुरा

संत प्रेमानंद महाराज के चौखट पर पहुंचे 9 आईएएस अधिकारी, पूछे गए सवालों का मिला जवाब, पढ़ाया कर्तव्य का पाठ

संत प्रेमानंद महाराज और ट्रेनी आईएएस अधिकारी (फोटो सोर्स- 'X' bhajan Marg)
मथुरा

New Year 2026: नए वर्ष पर अयोध्या, काशी और मथुरा में उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़, वृंदावन में इतने किलोमीटर पैदल चलना होगा

New Year 2026
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.