राजस्थान पुलिस से बचने के लिए सर मुंडवाया, लिपस्टिक लगाया, महिला का वेश बदला, बुर्का हटाया तो हुआ खुलासा

Rajasthan Police in Vrindavan मथुरा के वृंदावन में राजस्थान पुलिस ने वेश बदलकर घूम रहे फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिसके ऊपर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था और घर पर भी बुलडोजर चला दिया गया। पुलिस से बचने के लिए आरोपी राजस्थान से मथुरा के वृंदावन पहुंच गया और सिर भी मुड़वा लिया। लिपस्टिक लगाकर, बुर्का पहनकर वृंदावन की गलियों में घूम रहा था, लेकिन पुलिस की निगाह से नहीं बच सका। अपने पीछे पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसे पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। बुर्का उठाया तो दुष्कर्म का आरोपी निकला। राजस्थान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जिसके ऊपर 16 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। मामला राजस्थान के धौलपुर का है।