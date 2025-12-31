31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

राजस्थान पुलिस से बचने के लिए सर मुंडवाया, लिपस्टिक लगाया, महिला का वेश बदला, बुर्का हटाया तो हुआ खुलासा

Rajasthan Police in Vrindavan मथुरा में राजस्थान पुलिस सर मुंडवा बुर्का पहनकर घूम रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। जो वृंदावन की गलियों में लिपस्टिक लगाकर घूम रहा था। बुर्का हटा तो बड़ा खुलासा हुआ।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Narendra Awasthi

Dec 31, 2025

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- 'X' धौलपुर पुलिस)

फोटो सोर्स- 'X' धौलपुर पुलिस)

Rajasthan Police in Vrindavan मथुरा के वृंदावन में राजस्थान पुलिस ने वेश बदलकर घूम रहे फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिसके ऊपर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था और घर पर भी बुलडोजर चला दिया गया। पुलिस से बचने के लिए आरोपी राजस्थान से मथुरा के वृंदावन पहुंच गया और सिर भी मुड़वा लिया। लिपस्टिक लगाकर, बुर्का पहनकर वृंदावन की गलियों में घूम रहा था, लेकिन पुलिस की निगाह से नहीं बच सका। अपने पीछे पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसे पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। बुर्का उठाया तो दुष्कर्म का आरोपी निकला। राजस्थान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जिसके ऊपर 16 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। मामला राजस्थान के धौलपुर का है।

राजस्थान के धौलपुर का आरोपी वृंदावन में गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में राजस्थान पुलिस ने वेश बदलकर घूम रहे दुष्कर्म के आरोपी राजेंद्र सिसोदिया (50) को गिरफ्तार किया। जिसके ऊपर आरोप है कि उसने 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और पुलिस से बचने के लिए फरार हो गया।

घटना कुछ इस प्रकार है

धौलपुर में 16 साल की नाबालिग लड़की को रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देकर राजेंद्र सिसोदिया ने अपने घर पर बुलाया। नाबालिग किशोरी अपने भाई के साथ राजेंद्र सिसोदिया के घर पहुंची। लेकिन राजेंद्र ने फोटोकॉपी कराने के बहाने लड़की के भाई को दुकान भेज दिया। इधर नाबालिग को अकेले पाकर उसने दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया।

संगत धाराओं में दर्ज किया गया मुकदमा

पीड़िता ने घटना की जानकारी भाई को दी। पुलिस थाना में तहरीर देकर राजेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए टीम लगाई। इधर धौलपुर नगर परिषद में बीते शुक्रवार को उसके घर पर बुलडोजर भी चला दिया। इसके बाद भी राजेंद्र सिसोदिया पुलिस के पकड़ से बाहर रहा।

एक टीम मथुरा वृंदावन भेजी गई

आरोपी की खोज में एक टीम मथुरा के वृंदावन आई। पुलिस से बचने के लिए राजेंद्र सिसोदिया अपना ठिकाना बदलता रहा। कभी जैकेट तो कभी ट्रैक सूट में पुलिस को चकमा दे रहा था। इस बीच उसने सिर भी मुड़वा लिया और बुर्का पहनकर घूमने लगा। वृंदावन पहुंची राजस्थान पुलिस ने शक के आधार पर बुर्का पहने महिला का पीछा किया।


पुलिस को देख भागा

राजस्थान पुलिस को देखकर बुर्का पहने महिला दौड़ लगाने लगी। इस दौरान पुलिस ने पीछा करके महिला को पकड़ा। बुर्का हटाया तो राजेंद्र सिसोदिया लिपस्टिक लगाए मिला, जिसने भी मुड़वा लिया था। राजस्थान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

आरएसी बटालियन से किया गया था बर्खास्त

बताया जाता है कि राजेंद्र सिसोदिया आरएसी बटालियन में तैनात था। अपहरण, पाक्सो आदि घटनाओं में संलिप्त होने के कारण उसे बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्त होने के बाद भी उसकी अपराधिक गतिविधियां कम नहीं हुईं। नौकरी का झांसा देकर वह नाबालिग लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था।‌ जिसके खिलाफ पांच मामले दर्ज हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

31 Dec 2025 08:36 pm

Published on:

31 Dec 2025 08:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / राजस्थान पुलिस से बचने के लिए सर मुंडवाया, लिपस्टिक लगाया, महिला का वेश बदला, बुर्का हटाया तो हुआ खुलासा

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘…पड़े-पड़े सड़ते हैं लोग’, नए साल में मान ली प्रेमानंद महाराज की ये बातें तो हो जाएगी बल्ले-बल्ले!

premanand maharaj tips for new year 2026 know what he said about consumption of alcohol and meat
मथुरा

संत प्रेमानंद महाराज के चौखट पर पहुंचे 9 आईएएस अधिकारी, पूछे गए सवालों का मिला जवाब, पढ़ाया कर्तव्य का पाठ

संत प्रेमानंद महाराज और ट्रेनी आईएएस अधिकारी (फोटो सोर्स- 'X' bhajan Marg)
मथुरा

New Year 2026: नए वर्ष पर अयोध्या, काशी और मथुरा में उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़, वृंदावन में इतने किलोमीटर पैदल चलना होगा

New Year 2026
मथुरा

New Year 2026: धार्मिक नगरी में क्यों कैंसिल कर दिया गया सनी लियोन का DJ शो; आखिर पूरा माजरा क्या है?

new year 2026 why sunny leone dj show in mathura cancelled scheduled for January know whole matter
मथुरा

‘मैया कब आएंगी… मिलवाओगे नहीं?’ शादी के बाद कथावाचक इंद्रेश महाराज से सवाल; इस अंदाज में दिया जवाब

kathavachak indresh maharaj asked questions about his wife find out what he replied
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.