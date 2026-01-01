UP School Closed: कड़ाके की ठंड से कांपा मथुरा! कक्षा 8 तक सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद

School Closed: 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टियां... Image Source - Pinterest
Mathura School closed News Today: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। यह छुट्टी नर्सरी से लेकर आठवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए है। आदेश सभी बेसिक शिक्षा परिषदीय स्कूल, राजकीय स्कूल, अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूल, मान्यता प्राप्त स्कूल, वित्तविहीन स्कूल, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। इस दौरान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे। बच्चों को ठंड से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
छुट्टी के समय परिषदीय और सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक और कर्मचारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकते। उन्हें विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप पर आने वाले निर्देशों का पालन करना होगा। जिन शिक्षकों की ड्यूटी बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के रूप में है, वे अपने काम पर पहले की तरह उपस्थित रहेंगे।
मथुरा में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन बुधवार को रहा। दिन का अधिकतम तापमान सिर्फ 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण बर्फीली हवाएं चल रही हैं। पूरे दिन बादल छाए रहे और धूप नहीं निकली, जिससे ठंड और बढ़ गई। शाम को ठिठुरन इतनी थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे थे। सुबह 5 से 7 बजे तक घना कोहरा छाया रहा। हाईवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां रेंग-रेंग कर चलीं। कोहरे के कारण दृश्यता बहुत कम हो गई थी। सुबह 8 बजे के बाद कोहरा छंटा। मौसम विभाग ने बताया कि अगले दो दिनों में भी कोहरा रह सकता है। इस पूरे सप्ताह शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी।
स्कूल बंद होने से बच्चे घरों में खुशी से खेल-कूद कर रहे हैं। बुजुर्ग लोग बिस्तर से बाहर नहीं निकल रहे। बाजारों में रौनक कम है, सिर्फ होटल और रेस्तरां में कुछ लोग दिख रहे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं।
