UP School Closed: कड़ाके की ठंड से कांपा मथुरा! कक्षा 8 तक सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद

मथुरा में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन बुधवार को रहा। दिन का अधिकतम तापमान सिर्फ 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण बर्फीली हवाएं चल रही हैं। पूरे दिन बादल छाए रहे और धूप नहीं निकली, जिससे ठंड और बढ़ गई। शाम को ठिठुरन इतनी थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे थे। सुबह 5 से 7 बजे तक घना कोहरा छाया रहा। हाईवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां रेंग-रेंग कर चलीं। कोहरे के कारण दृश्यता बहुत कम हो गई थी। सुबह 8 बजे के बाद कोहरा छंटा। मौसम विभाग ने बताया कि अगले दो दिनों में भी कोहरा रह सकता है। इस पूरे सप्ताह शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी।