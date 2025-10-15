दिवाली बोनस की घोषणा के बाद CM योगी का एक और बड़ा ऐलान; अब इन्हें मिलेंगे 5850 रुपये!

CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। फोटो सोर्स- फेसबुक
Diwali Gift By CM Yogi 2025: यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली, भैयादूज और छठ जैसे प्रमुख पर्वों पर प्रदेशवासियों की सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है।
प्रदेश में 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक प्रोत्साहन अवधि घोषित की गई है। साथ ही अधिकारियों को अधिकतम बस संचालन और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहा, ''पर्वों पर यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, कानपुर सहित प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ और इटावा के लिए भी बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। छठ पर्व के दौरान पूर्वांचल के लाखों लोगों का घर वापसी सफर बिना किसी असुविधा के पूरा हो, यह सरकार की प्राथमिकता है।''
दयाशंकर सिंह ने ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रोत्साहन अवधि में सभी निगम बसें शत-प्रतिशत ऑनरोड रहें। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में अनफिट बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। बसों की असेम्बली, स्पेयर पार्ट्स और जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन अवधि में कार्यरत चालकों, परिचालकों और कर्मचारियों के लिए सरकार ने आर्थिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह ने कहा कि जो चालक-परिचालक 12 दिन ड्यूटी करते हुए औसतन 300 किमी प्रतिदिन का संचालन करेंगे, उन्हें 400 रुपए प्रतिदिन की दर से 4800 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं, अगर कोई कार्मिक 13 दिन लगातार ड्यूटी करता है और तय मानक पूरा करता है तो उसे 450 रुपए प्रतिदिन की दर से 5850 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके अलावा अनुबंधित चालकों-परिचालकों को मानक से अधिक किलोमीटर अर्जित करने पर 0.55 रुपये प्रति किमी अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा।
कार्यशाला कर्मचारियों को 13 दिन लगातार ड्यूटी करने पर 2500 रुपए और 12 दिन पर 2100 रुपए एकमुश्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी। उत्कृष्ट कार्य के लिए क्षेत्रीय प्रबंधकों को 10,000 रुपए, सेवा प्रबंधकों को 5,000 रुपए और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को बसों के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
