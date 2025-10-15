दिवाली बोनस की घोषणा के बाद CM योगी का एक और बड़ा ऐलान; अब इन्हें मिलेंगे 5850 रुपये!

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन अवधि में कार्यरत चालकों, परिचालकों और कर्मचारियों के लिए सरकार ने आर्थिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह ने कहा कि जो चालक-परिचालक 12 दिन ड्यूटी करते हुए औसतन 300 किमी प्रतिदिन का संचालन करेंगे, उन्हें 400 रुपए प्रतिदिन की दर से 4800 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं, अगर कोई कार्मिक 13 दिन लगातार ड्यूटी करता है और तय मानक पूरा करता है तो उसे 450 रुपए प्रतिदिन की दर से 5850 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके अलावा अनुबंधित चालकों-परिचालकों को मानक से अधिक किलोमीटर अर्जित करने पर 0.55 रुपये प्रति किमी अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा।