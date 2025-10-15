Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

दिवाली बोनस की घोषणा के बाद CM योगी का एक और बड़ा ऐलान; अब इन्हें मिलेंगे 5850 रुपये!

Diwali Gift By CM Yogi 2025: दिवाली बोनस की घोषणा के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। यूपी में त्योहारों पर अतिरिक्त बसों का संचालन होगा।

2 min read

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Oct 15, 2025

cm yogi adityanath

CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। फोटो सोर्स- फेसबुक

Diwali Gift By CM Yogi 2025: यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली, भैयादूज और छठ जैसे प्रमुख पर्वों पर प्रदेशवासियों की सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है।

यूपी में 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक प्रोत्साहन अवधि

प्रदेश में 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक प्रोत्साहन अवधि घोषित की गई है। साथ ही अधिकारियों को अधिकतम बस संचालन और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी: दयाशंकर सिंह

परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहा, ''पर्वों पर यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, कानपुर सहित प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ और इटावा के लिए भी बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। छठ पर्व के दौरान पूर्वांचल के लाखों लोगों का घर वापसी सफर बिना किसी असुविधा के पूरा हो, यह सरकार की प्राथमिकता है।''

अनफिट बसें नहीं चलाई जाएंगी

दयाशंकर सिंह ने ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रोत्साहन अवधि में सभी निगम बसें शत-प्रतिशत ऑनरोड रहें। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में अनफिट बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। बसों की असेम्बली, स्पेयर पार्ट्स और जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।

450 रुपए प्रतिदिन की दर से 5850 रुपए प्रोत्साहन राशि

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन अवधि में कार्यरत चालकों, परिचालकों और कर्मचारियों के लिए सरकार ने आर्थिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह ने कहा कि जो चालक-परिचालक 12 दिन ड्यूटी करते हुए औसतन 300 किमी प्रतिदिन का संचालन करेंगे, उन्हें 400 रुपए प्रतिदिन की दर से 4800 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं, अगर कोई कार्मिक 13 दिन लगातार ड्यूटी करता है और तय मानक पूरा करता है तो उसे 450 रुपए प्रतिदिन की दर से 5850 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके अलावा अनुबंधित चालकों-परिचालकों को मानक से अधिक किलोमीटर अर्जित करने पर 0.55 रुपये प्रति किमी अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा।

13 दिन लगातार ड्यूटी करने पर 2500 रुपए

कार्यशाला कर्मचारियों को 13 दिन लगातार ड्यूटी करने पर 2500 रुपए और 12 दिन पर 2100 रुपए एकमुश्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी। उत्कृष्ट कार्य के लिए क्षेत्रीय प्रबंधकों को 10,000 रुपए, सेवा प्रबंधकों को 5,000 रुपए और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को बसों के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

ये भी पढ़ें

कमरे में खून ही खून… सोते-सोते ही 2 बच्चियों समेत मां पर दे मारा हथोड़ा; ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा
बागपत
Triple Murder Case Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

Diwali 2025

up news

UP News Hindi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 11:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / दिवाली बोनस की घोषणा के बाद CM योगी का एक और बड़ा ऐलान; अब इन्हें मिलेंगे 5850 रुपये!

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यमराज का टिकट चाहिए तो बेटियों से छेड़खानी करके देख लो, CM योगी बोले- रंग में भंग डालने वालों को मिलेगी जेल की हवा

yogi adityanath warning on women safety rioters lucknow
लखनऊ

UP Free LPG Cylinder: दीपावली से पहले गरीबों के लिए उज्जवला की खुशखबरी,1.86 करोड़ उज्जवला लाभार्थियों को मुफ्त LPG सिलेंडर

मुफ्त गैस सिलेंडर से गरीब परिवारों की दीपावली संजीवनी (फोटो सोर्स : Social Media X)
लखनऊ

Premanand Maharaj: जब दरगाह पर गूंजी ‘जय श्री कृष्ण’ की दुआ-लखनऊ में इंसानियत का अनोखा संगम

मंदिर-मस्जिद की सरहदें टूटी, प्रेमानंद महाराज के लिए मुस्लिम समाज ने मांगी दुआ (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

IIT कानपुर ने शुरू किए ऑनलाइन MTech, MSc और PG डिप्लोमा कोर्स, अब घर बैठे कर सकते हैं पढ़ाई

IIT Kanpur New Courses 2025
शिक्षा

Diwali Bonus: योगी सरकार का दिवाली तोहफा- मेहनतकश कर्मचारियों के घरों में फिर जले खुशियों के दीए

14 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, खर्च होगा ₹1,022 करोड़ (फोटो सोर्स : Ritesh Singh)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.