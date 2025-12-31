‘…पड़े-पड़े सड़ते हैं लोग’, नए साल में मान ली प्रेमानंद महाराज की ये बातें तो हो जाएगी बल्ले-बल्ले!

इसी दौरान एक श्रद्धालु ने प्रेमानंद महाराज से प्रश्न किया, “महाराज जी, आने वाले नव वर्ष में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए?” इस पर उत्तर देते हुए महाराज ने कहा कि नया साल केवल जश्न या पार्टियों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आत्ममंथन और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर होता है। उन्होंने सभी को प्रेरित करते हुए कहा कि नव वर्ष में बुरे कर्मों और गलत आदतों का त्याग कर सद्कर्मों को अपनाना चाहिए। साथ ही भगवान की भक्ति, सेवा और परोपकार को जीवन का हिस्सा बनाकर ही सच्ची सुख-शांति और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है।