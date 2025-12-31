संत प्रेमानंद महाराज के चौखट पर पहुंचे 9 आईएएस अधिकारी, पूछे गए सवालों का मिला जवाब, पढ़ाया कर्तव्य का पाठ

Saint Premanand Maharaj संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि अभी तक दो बातें निकल कर सामने आई हैं कि प्रलोभन और भय हमें पद से गिरा देती हैं। कर्तव्य के पालन के दौरान प्रलोभन में आकर कर्तव्य रहित काम न करें। भय और प्रलोभन से रहित कर्तव्य का पालन करें तो यही भक्ति बन जाएगी। इस मौके पर संत प्रेमानंद महाराज ने महाभारत का उदाहरण दिया। जिसमें श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन को युद्ध करने का उपदेश दिया। सभी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पोस्टिंग के पहले संत प्रेमानंद महाराज जी से आशीर्वाद लेने आए थे। जिनका सवाल था कि अभी हम सेवा की शुरुआत कर रहे हैं। किन बातों का ध्यान रखें कि हम भारत सरकार की अच्छे से सेवा कर सकें?