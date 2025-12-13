संसद पर आतंकी हमले को 24 साल पूरे: पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत कई सांसदों ने किया शहीदों को नमन

13 दिसंबर 2001 के दिन ही संसद पर आतंकी हमला (Parliament Attack) हुआ था। इस आतंकी हमले को आज 24 साल पूरे हो गए हैं। इस हमले में 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे, जिनमें दिल्ली पुलिस के 6 पुलिसकर्मी और संसद के 2 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। इसके अलावा संसद में काम करने वाला एक माली भी इस आतंकी हमले में मारा गया था। संसद आतंकी हमले की 24वीं बरसी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन (Vice President CP Radhakrishnan), लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi), कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi), संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) और अन्य सांसदों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।