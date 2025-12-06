लगातार पश्चिमी विक्षोभ लेकिन कमजोर, नॉर्थ पोल से आने वाली हवा की गति भी धीमी, जानें क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक?

UP weather update मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में कानपुर एक बार फिर सबसे ठंडा जिला रहा। जहां का तापमान प्रदेश में सबसे कम दर्ज किया गया है। इटावा, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी और अयोध्या सबसे कम तापमान वाले जिलों में शामिल हैं। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ऊंचे आसमान पर बादल रह सकते हैं। जिसके कारण रात का तापमान बढ़ने की संभावना है। दिन में तेज धूप निकलेगी। मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। कानपुर मंडल के जिले इटावा, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात का मौसम करीब एक समान रहने की संभावना है। बारिश नहीं होगी।