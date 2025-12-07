IMD Alert: 14 दिसंबर का ट्रिपल अटैक, पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय, बारिश के साथ कड़ाके की ठंड

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं का असर मौसम पर दिखाई पड़ेगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। कानपुर का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया। लगातार आ रही उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। सुबह और शाम को धुंध का असर दिखाई पड़ेगा। कोहरे गिरने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में कानपुर का तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया। जबकि बहराइच का 26.02 डिग्री, झांसी का 25.6 डिग्री, आगरा और हमीरपुर का 25.2 डिग्री दर्ज हुआ है। प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है।