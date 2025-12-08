गोवा नाइट क्लब में आगजनी: 25 मरने वालों में कानपुर का रोहन भी शामिल, अच्छे पैसे कमाने के लिए गया, मिली मौत

फोटो सोर्स- मृतक परिजन
Goa nightclub incident गोवा नाइट क्लब में मरने वालों में कानपुर का रहने वाला एक युवक भी शामिल है जो मेहनत करके कमाने के लिए गोवा गया था। वह नाइट क्लब में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण कर रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। मृतक के परिजन ने बताया कि उनके परिवार के कुछ लोग मुंबई में रहते हैं जो गोवा के लिए निकल चुके हैं। वे शव को कानपुर लेकर आएंगे। यहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। मृतक मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है। घटना के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बारासिरोही गोपालपुर निवासी 28 वर्षीय रोहन सिंह गोवा के नाइट क्लब में नौकरी करता था। शनिवार की देर रात आतिशबाजी के दौरान लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी। जिसमें 20 नाइट क्लब के ही कर्मचारी थे। जिनमें रोहन सिंह भी शामिल था। रोहन सिंह मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था। जो कानपुर में अपने मामा कुंवर सिंह और लाल सिंह के यहां रहता था।
मामा लाल सिंह ने बताया कि रोहन बचपन से ही कानपुर में रहता था। कानपुर में भी उसने रेस्टोरेंट में भी काम किया है। अच्छी कमाई के लिए 2024 में गोवा चला गया था। नाइट क्लब में नौकरी करने के लिए चला गया। उनका बेटा भी मुंबई में ही नौकरी करता है। गोवा पुलिस ने संपर्क कर रोहन की मौत की जानकारी दी।
रोहन मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। सुनीता कानपुर के लिए निकल चुकी है। डीसीपी वेस्ट पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि रोहन की मौत की जानकारी मिली है। परिवार के लोगों को जानकारी दी गई है। गोवा शासन की तरफ से मृतक परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग