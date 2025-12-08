गोवा नाइट क्लब में आगजनी: 25 मरने वालों में कानपुर का रोहन भी शामिल, अच्छे पैसे कमाने के लिए गया, मिली मौत

Goa nightclub incident गोवा नाइट क्लब में मरने वालों में कानपुर का रहने वाला एक युवक भी शामिल है जो मेहनत करके कमाने के लिए गोवा गया था। वह नाइट क्लब में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण कर रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। मृतक के परिजन ने बताया कि उनके परिवार के कुछ लोग मुंबई में रहते हैं जो गोवा के लिए निकल चुके हैं। वे शव को कानपुर लेकर आएंगे। यहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। मृतक मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है। घटना के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है।‌