SIR के दौरान बड़ी चुनौती बन रहे शहरी इलाके! मेगा कैंप आज; ‘नो मैपिंग’ से किन वोटर्स को खतरा?

प्रयागराज में मतदाताओं की सुविधा के लिए नजदीकी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत प्रपत्रों के संग्रह और डिजिटाइजेशन का महाअभियान सोमवार से शुरू हो गया है। रविवार शाम संगम सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बैठक में सभी निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, विभागाध्यक्षों और पर्यवेक्षण अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने डिजिटाइजेशन कार्य को समय पर पूरा करने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।