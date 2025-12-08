Prayagraj Railway: प्रयागराज रेल मंडल में बड़ी कार्रवाई: बिना टिकट और अनियमित यात्रा में वसूले 62 करोड़

मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल के मार्गदर्शन और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक-कोचिंग हरिमोहन के नेतृत्व में यह विशेष अभियान चलाया गया। इनमें तीन लाख 78 हजार 154 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया, जिनसे 32 करोड़ 73 लाख 27 हजार 546 रूपये जुर्माना वसूल किया गया। तीन लाख 96 हजार 133 यात्रियों को अनियमित टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़ा गया, जिनसे 21 करोड़ 60 लाख 78 हजार 389 रूपये वसूले गए। लगभग 22 हजार यात्रियों के बिना बुक किए गए सामान एवं गंदगी फैलाने वालों से 33 लाख 14 हजार 124 रूपये जुर्माना वसूल किया गया।