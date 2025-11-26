दो भाइयों के ऊपर से निकला ट्रक, सिर धड़ से हो गया अलग, भीड़ ने ड्राइवर को पीटा

Symbolic Image.
कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। मौरंग से लदा ट्रक दो चचेरे भाइयों को कुचलते हुए उनकी गर्दन के ऊपर से निकल गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों युवकों का सिर धड़ से अलग हो गया और मौके पर ही मौत हो गई।
मृतकों की पहचान कानपुर देहात के लालपुर शिवराजपुर गांव निवासी धनंजय सिंह (18) और उनके चचेरे भाई हिमांशु (17) के रूप में हुई है। दोनों पनकी की SNK पान मसाला फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी करके सुबह करीब साढ़े आठ बजे घर लौट रहे थे।
परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, चार दोस्त दो बाइकों पर सवार थे। एक बाइक पर धनंजय और हिमांशु थे, जबकि दूसरी बाइक पर उनका साथी धर्मेंद्र और गांव का ही छोटे करीब 200 मीटर आगे चल रहे थे।
एटूजेड प्लांट के पास अचानक पीछे से तेज रफ्तार मौरंग लदा ट्रक आया और धनंजय-हिमांशु की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। दोनों सड़क पर गिर पड़े। घबराया हुआ ड्राइवर भागने के चक्कर में ट्रक आगे बढ़ा दिया और ट्रक के दोनों पहिए सीधे दोनों की गर्दन के ऊपर से गुजर गए। देखते ही देखते दोनों का सिर शरीर से अलग हो गया।
हादसा देखकर वहां जमा लोगों का गुस्सा भड़क उठा। राहगीरों ने ट्रक का पीछा किया, ड्राइवर को खींचकर बाहर निकाला और लाठी-डंडों व मुक्कों से जमकर पिटाई की। सूचना मिलते ही पनकी पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह ड्राइवर को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया।
जब धर्मेंद्र घर पहुंचा और पुलिस ने फोन पर घटना की जानकारी दी, तो पूरे परिवार में चीचे चीख-पुकार मच गई। हिमांशु की मां लक्ष्मी देवी बेटे की मौत की खबर सुनते ही बार-बार बेहोश हो रही हैं। धनंजय की मां कांती देवी और परिजन बदहवास हैं।
धर्मेंद्र ने रोते हुए बताया, 'हम चारों नाइट ड्यूटी करके घर लौट रहे थे। मैं आगे था, पता ही नहीं चला कब ये हादसा हो गया। घर पहुंचकर खबर मिली तो पैरों तले जमीन खिसक गई।'
पनकी थाने के इंस्पेक्टर मनोज सिंह भदौरिया ने बताया, 'दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की तहरीर मिलते ही ड्राइवर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।'
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग