UP में इटावा, मेरठ सबसे ठंडा जिला, कानपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक, दक्षिण भारत में एंटी साइक्लोन

मौसम विभाग के अनुसार कानपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि सुबह के समय बूढ़े, बुजुर्ग और बच्चे टहलने के लिए ना निकलें। कार्डियोलॉजी में हार्ट अटैक से लोगों की मौतें हो रही हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स बच्चों, बुजुर्गों और नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने प्रशासन से गंभीर स्थिति को देखते हुए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। खुले में कचरा जलाया जा रहा है। खुले में कचरा जलने से न केवल स्वास्थ्य के लिए खतरा है बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान होता है।