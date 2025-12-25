दुकान में शराब पीने से रोके जाने पर युवक का हाई-वोल्टेज ड्रामा, जमकर मारपीट-तोड़फोड़, CCTV फुटेज वायरल

कल्याणपुर के केशव वाटिका, आवास विकास 1, केशवपुरम स्थित धुम्रपान की है। दुकान संचालक अमित उर्फ अंकित, निवासी केशवपुरम ने बताया कि रात करीब एक बजे वह दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहा था। इस दौरान केशव वाटिका निवासी एक युवक वहां पहुंचे और शराब पीने के लिए पानी मांगा। अंकित ने पानी दे दिया, लेकिन आरोप है कि युवक ने दुकान में ही बैठकर शराब पीने लगे।