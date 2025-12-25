पत्नी ने पति को मार डाला, पहले साथ बैठकर पी शराब, फिर कुल्हाड़ी से कर दिया कत्ल

आरोप है कि वीरांगना ने पास रखी कुल्हाड़ी उठाकर रविशंकर के सिर पर जोरदार वार कर दिया। लगते ही रविशंकर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची टिकरा चौकी पुलिस ने घायल को कल्याणपुर सीएचसी पहुंचाया, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे एलएलआर अस्पताल रेफर कर दिया। गुरुवार तड़के इलाज के दौरान रविशंकर ने दम तोड़ दिया। वही मौत की खबर मिलते ही गुरुवार सुबह आरोपी पत्नी ने घर में फैला खून साफ किया और बेटे को लेकर फरार हो गई।