पत्नी ने पति को मार डाला, पहले साथ बैठकर पी शराब, फिर कुल्हाड़ी से कर दिया कत्ल

कानपुर में पति की हत्या के बाद घर के बाहर जुटी महिलाएं।
बिठूर के टिकरा गांव निवासी 44 वर्षीय रविशंकर सविता टाइल्स और पत्थर लगाने का काम करते थे। परिवार में पत्नी वीरांगना और पांच साल का बेटा है। पड़ोसियों के मुताबिक, पति-पत्नी दोनों ही शराब के आदी थे और अक्सर साथ बैठकर शराब पीते थे। बुधवार देर रात भी दोनों ने एक साथ शराब पी, इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई।
नशा बढ़ने के साथ विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।
आरोप है कि वीरांगना ने पास रखी कुल्हाड़ी उठाकर रविशंकर के सिर पर जोरदार वार कर दिया। लगते ही रविशंकर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची टिकरा चौकी पुलिस ने घायल को कल्याणपुर सीएचसी पहुंचाया, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे एलएलआर अस्पताल रेफर कर दिया। गुरुवार तड़के इलाज के दौरान रविशंकर ने दम तोड़ दिया। वही मौत की खबर मिलते ही गुरुवार सुबह आरोपी पत्नी ने घर में फैला खून साफ किया और बेटे को लेकर फरार हो गई।
एसीपी कल्याणपुर आशुतोष कुमार ने बताया कि पति-पत्नी दोनों शराब के लती थे। देर रात शराब पीने के बाद विवाद हुआ, जिसमें पत्नी ने कुल्हाड़ी से हमला किया। इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। आरोपी महिला की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
